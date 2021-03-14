فتاة تكشف تفاصيل تحرش راكب بها داخل المترو: كلمت خطيبي وقالي صوريه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة تحرش جديدة تعرضت لها فتاة عشرينية تدعى "م. م"، داخل إحدى عربات الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك بعدما شاهدت أحد ركاب العربة، وهو يمارس العادة السرية بشكل صريح أمامها، ما جعلها تستغيث بخطيبها والاتصال به على الفور.

الفتاة تكشف تفاصيل واقعة التحرش

«كنت مروحة البيت وراكبة المترو من محطة العتبة، وفي محطة قباء في تجاه عدلي منصور، الكام ست اللي كانوا معايا نزلوا من العربية، وبعدين طلع رجلين معايا في العربية، واحد قعد في آخرها، وده قعد قدامي، بس الراجل ده من ساعة ما طلع وهو شكله غريب»، بحسب الفتاة العشرينية خلال حديثها لـ«هن».

نظرات المتحرش كانت غريبة

واستطردت الفتاة العشرينية حديثها قائلة: «الراجل ده من وقت ما طلع وهو مش مريح، وكان ماسك جاكيت في إيديه وحاطه على البنطلون بتاعه من قدام، وبعدين قعد وعمال يتحرك حركات غريبة يمين وشمال، ويشيل الجاكيت ويعمل حركات غريبة مش مريحة، ويبصلي بصات مش مطمأنة، وبعدين ركزت معاه وببص لاقيته بيمارس العادة السرية».

الفتاة تستنجد بخطيبها

وسرعان ما لجأت الفتاة العشرينية للاتصال بخطيبها، لسرد تفاصيل الموقف له، وهو ما نصحها على الفور بتصوير المتحرش فيديو، وتوثيق الواقعة، ومن ثم نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،

«كلمت خطيبي قالي متبصيش عليه، وبعدين قالي صوريه فيديو بسرعة، وفضلت أصوره، بس الفيديو فصل مني وأنا نازلة من العربية، ونزلت محطة غير محطتي من كتر ما كنت خايفة منه وإنه يعمل أي تصرف تاني ويأذيني».

الفتاة تستعد لتحرير محضر بالواقعة

وتستعد "م. م"، للذهاب غدا، لتحرير محضر بالواقعة التي تعرضت لها، وتقديم الفيديو الموثق، أمام جهات التحقيق، «مش هسيب حقي وهفضحه لحد ما يتحبس».