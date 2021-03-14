«العين على مصر».. نهاد أبو القمصان تستنكر بيان «حقوق الإنسان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن قضايا حقوق الإنسان أصبحت عالمية، ولم تعد شأناً محلياً، ويمكن إصدار بيانات بالتعاون مع عدد من الدول عن حقوق الإنسان في دول أخرى، وأكدت أن «مصر العين عليها، وهناك منظمات تابعة لمصريين في الخارج، أو لمنظمات خارجية، تتابع ما يحدث في مصر بدقة».

وأضافت «أبو القمصان»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن مصر عليها مسئولية كبيرة تكمن في توضيح ما يتم من إنجازات للخارج، وأن يتم تفعيل دور الهيئة العامة للاستعلامات بشكل أكبر، ويجب الرد على بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن الرد يجب أن يكون على حسب مدى دقة المعلومات الموجودة به، مع إتاحة المعلومات الصحيحة بلغات مختلفة، مع مراجعة بعض الملفات داخل مصر، ومنها الحبس الاحتياطي، الذي تحول لعقوبة إضافية، بحيث يتم الإحالة للمحاكمة أو خروج المتهمين عقب انقضاء مدة الحبس الاحتياطي.

وأكدت «أبو القمصان» أن بيان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، يُعد «آلية منهجية معروفة، وليس مزعجاً بالنسبة لنا»، واستطردت بقولها: «احنا أولى بترتيب بيتنا».

من ناحية أخرى، شن الإعلامي نشأت الديهي هجوماً حاداً على الدكتور محمد البرادعي، بسبب تعليقه وتغريدته على بيان مجلس حقوق الإنسان الدولي، حيث ذكر أن البرادعي مصاب بحالة الهذيان، ووصل لمرحلة التخاريف، وقال: «احنا لا عندنا آلم كما تدعي، إنت رجل لا تظهر سوى في الظلام، وتصطاد في الماء العكر».

وتابع أن البرادعي لا يعلق سوى على الأحداث التي ذات الصبغة الدولية، متسائلاً: «هل سبق للبرادعي أن علق أو اعترض على حادث إرهابي؟»، ووصفه بأنه «رجل رخو، لا قيمة له، يمسك العصا من المنتصف، ودائماً مختبئ في المنطقة الرمادية».