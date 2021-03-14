«نادية» طلبت حضور غسل والدتها المتوفية بكورونا فاكتشفت تبديل الجثة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطأ غير مألوف وقعت فيه إدارة مستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، وهو مستشفى العزل الرئيسي المخصص لاستقبال الحالات المتوسطة والحرجة لمصابي كورونا بالمحافظة، وذلك بعد تبديل جثمان متوفية بأخرى يوم الإثنين الماضي.

وكشفت السيدة نادية سيد عبد الغني، 41 عامًا، من محافظة أسوان، مقيمة في قرية غرب أسوان، أن والدتها وبعد 24 ساعة من نقلها من مستشفى الصدر بأسوان إلى مستشفى العزل بمنطقة الصداقة، تم إبلاغها بخبر الوفاة وهي في منزلها، بسبب رفض المستشفى وجود مرافق لها، ثم توجهت السيدة إلى المستشفى المخصص للعزل الصحي بالمحافظة للمشاركة في غسل الجثمان، وبعد طول انتظار جاء أحد الأشخاص العاملين في الأمن وأخبرها أن الدخول أمر صعب للغاية، لكن مدير المستشفى وافق على دخولها بمفردها.

وتضيف نادية لـ«هن»: «في حوالي الساعة 3 ظهرًا أعطوني ملابس التعقيم لأرتديها، ودخلت إلى المكان المخصص لتغسيل ضحايا فيروس كورونا بمستشفى الصداقة، لكي أتعرف على جثمان والدتي، ووجدت اسم (رابعة عبد الله) وهو اسم والدتي مدون على ورقة يعلوها لاصق شفاف».

وتابعت: «بفتح الكفن المخصص لحالات كورونا وجدت جثمان سيدة أخرى غير أمي على الرغم من تمسك بعض العاملين بالمستشفى برأيهم، إلى أن قام أحد المسؤولين بنزع اللاصق من الورقة وأخفاه في مكان بعيد حتى لا يشعر أحد بهذا الخطأ الجسيم وأعتذر لي».

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وأكدت الابنة، أن جثة والدتها قد تبدلت مع إحدى السيدات من مركز نصر النوبة بأسوان، التي توفيت أيضًا جراء فيروس كورونا، مضيفة: «طلب مني المسؤول دخول الثلاجة فوجدت جثمان والدتي مدون عليه اسم سيدة أخرى».

وكشفت السيدة، أن هناك الكثير من ذوي المتوفين بفيروس كورونا لا يطلبون عادة التطوع لتغسيل موتاهم تخوفًا من الإصابة بالعدوى، لكن طلبها هذا هو ما جعلها تفطن لتغيير جثة والدتها.

واختتمت: «في اليوم نفسه خرجت أكثر من حالة وفاة من المستشفى نفسه، وتم دفنها دون أن يظهر أحد من ذويهم، وهو ما كان سيحدث لولا أن طلبت التطوع لتغسيل جثمان والدتي، الأمر الذي استغرق الكثير من الوقت والإلحاح».

وتواصل «هن» مع نائب محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد، لمعرفة تفاصيل الواقعة، فقالت: «إن المحافظة ليس لديها علم بهذا الخطأ في الوقت الحالي»، مؤكدة أنه جارِ التحقق من هذا الأمر من قبل المحافظة.