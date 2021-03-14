«ست الدار» معرض مشغولات يديوية لدعم نساء دمياط قبل عيد الأم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت مروة نبيل، مقرر المجلس القومي للمرأة بدمياط، إن معرض «ست الدار» يُقام بمناسبة اقتراب عيد الأم، ويجمع كل السيدات العاملات بالمشغولات اليدوية في دمياط، ويهدف للتسويق بشكل أساسي، ضمن مبادرة «مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات»، موضحة أنهم يهدفون لمساعدة السيدات لتسويق منتجاتهن، «الست الدمياطية شاطرة جدا وجدعة.. وممكن تعمل من اللاشيء شيء».

وأضافت «نبيل»، خلال اتصال عبر «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، أن المعرض يضم الكثير من المنتجات مثل التطريز والمفروشات والكوروشية والفوانيس، ولأول مرة يضم المعرض المزروعات، «الزرع عامل حالة من البهجة والجمال في المنفذ».

وأشارت إلى أنه يجرى التسويق بكل وسيلة ممكنة، وهناك دعم من محافظ دمياط، واستغلال أي مكان لفتح منفذ، ولاسيما المنفذ الذي تم افتتاحه في عزبة البرج، كما يوجد دعم من الأجهزة المحلية، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لعمل حالة من النشاط للمعرض.

وتابعت: «إنتاج السيدات موسمي، حيث تم افتتاح أول معرض بمناسبة عيد الأم، وهناك معرض آخر سيتم افتتاحه يوم 15 مارس في مكتبة مصر العامة بدمياط، بمناسبة يوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس، وهيبقى فيه مجموعة تانية من العارضين».

وواصلت: «فيه معايير لاختيار العارضين أو المنتجات، وهي جودة المنتج والسعر التنافسي له، لأن المنتجات كتيرة وفي نفس الوقت السيدات بيبقوا كتير عشان الإقبال، وأهم حاجة جودة المنتج العالي للمنافسة والسعر يكون تنافسي، والمبادرة إن الستات تكمل بعض بنزرع فيهم إن مفيش تنافس ولكن فيه تكامل».