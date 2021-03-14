استشاري يحذر: تغير درجات الحرارة يؤثر على الجهاز المناعي للجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة والكائنات الدقيقة، إن التغيير في درجات الحرارة دائما ما يصاحبه تغيير في طريقة عمل جهاز المناعي، ولا يوجد سبيل في تلك الآونة إلا بإعداد الجهاز المناعي وتنشيطه بصورة جيدة وفائقة.

وأضاف «الأنصاري»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «السفيرة عزيزة» الذي تقدمه كلا من الإعلاميتان شيرين عفت ونهي عبد العزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، أن 25% من الجينات البشرية المسؤولة عن ضبط الجهاز المناعي يتم تغيير طريقة عملها مع تغيير درجات الحرارة، لافتا إلى أنه وفي موسم نشاط الفيروسات التنفسية في الشتاء يكون الجهاز المناعي في أعلى فعالية له.

وأوضح أنه وفي أوقات تغير درجات الحرارة المفاجئ، يجب أن يتحلى الجميع بالإدراك بعدم التعرض للضغط النفسي أو العصبي وعدم تغيير مواقيت وساعات النوم: «لو إحنا ماعتمدناش على تلك الأركان هيكون الحصيلة للأسف سيئة للغاية».

وأكد أن الأكل الصحي يعتمد في الأساس على وعي الأم ومدى تمسكها بالخضراوات بشكل دائم وإطعام الأطفال بها، مع الابتعاد عن المأكولات السريعة أو المياه الغازية لأن مثل تلك العناصر هي سموم سيئة يجب الابتعاد عنها لعدم الإضرار بالجهاز المناعي للطفل، كما ويجب الألتزام بطبق من السلطة في كل وجبة يومية و تناول الفاكهة.

وأشار إلى أنه من المفيد الابتعاد عن إعطاء الفيتامينات للأطفال، مع إعطائهم للمأكولات المفيدة والخضراوات وممارسة الرياضة: «مش لازم يدخل بطولة جمهورية، ولكن يمشي أو يجري وبلاش فيتامينات للأطفال حتى لا يصابوا بتسمم الفيتاميينات».