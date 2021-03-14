الامارات | الموسوعة الشعرية تكافئ الفائزين في «أنا أعرف» بمكتبة مصغرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الموسوعة الشعرية تكافئ الفائزين في «أنا أعرف» بمكتبة مصغرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الموسوعة الشعرية بمركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مسابقة «أنا أعرف»، التي تنظّمها الموسوعة عبر قناتها الرسمية على منصّة «تويتر»، بالتزامن مع الشهر الوطني للقراءة.

تهدف المسابقة إلى اختبار المعلومات العامة لدى الجمهور، إذ ستطرح مجموعة من الأسئلة حول موضوعات متعلقة بالشعر العربي، وسيتم اختيار ثلاثة فائزين ممن أجابوا بالشكل الصحيح عن كل سؤال، وسيحصل كل فائز على مجموعة قيّمة من الكتب الصادرة عن مشروع «كلمة» للترجمة وإصدارات بـ1000 درهم.

وقال مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعيد حمدان الطنيجي: «تسهم مسابقة (أنا أعرف) في إثراء مكتبة المشاركين الخاصة، فنحن نقدم الفرصة لهم لاكتساب معارف ومعلومات جديدة، كما نمنحهم الفرصة للفوز بمجموعة قيّمة من الكتب بقيمة تصل إلى 1000 درهم. وندعو عشّاق الشعر ومحبي الثقافة إلى المشاركة في هذه المسابقة، واختبار معلوماتهم لفرصة الفوز».

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