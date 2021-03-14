الامارات | منتدى القيادات الإعلامية الشابة ينطلق مع «أصوات في الجائحة»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى القيادات الإعلامية الشابة ينطلق مع «أصوات في الجائحة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، غداً، فعاليات منتدى القيادات الإعلامية الشابة السنوي، الذي ينظمه مهرجان أبوظبي، ضمن فعالية «رواق الفكر.. حوارات الفنانين»، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة.

وينظم المنتدى هذا العام افتراضياً، وينطلق مع جلسة نقاشية، تحت عنوان «أصوات إعلامية في الجائحة»، بمشاركة ريتشارد كويست، مذيع شبكة «سي إن إن» ومقدم «كويست مينس بيزنس»، وفيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز في المملكة العربية السعودية.

وستتناول الجلسة دور الإعلام في مواجهة جائحة كورونا، والتحديات والفرص التي فرضتها الجائحة على صناعة الإعلام في هذه الظروف.

من جانبها، أكّدت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس، الالتزام المتجدد للمجموعة بالاستثمار في الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية وقدراتهم الإبداعية، بالتعاون مع الشركاء التعليميين، معتبرةً أنّ برنامج القيادات الإعلامية الشابة في سنته الـ14 بالشراكة مع الجامعة الأميركية في الشارقة، يواصل السعي لإتاحة الفرص الواعدة لطلبة الإعلام الإماراتيين في قيادة مستقبل الإعلام الوطني.

وقالت: «رغم الظروف الصعبة التي نمر بها وسط جائحة (كوفيد-19)، فإننا نبتكر أنماطاً جديدة للاستفادة مما تتيحه المنصات الرقمية من سهولة وصول وتقنيات تفاعلية، كي يجسّد البرنامج آلية متكاملة لتطوير محتوى إعلامي إماراتي بمستوى عالمي، عبر خلق فرص التدريب وتنمية ودعم المهارات والمواهب المحلية، وصولاً إلى تمكين الشباب الإماراتي من امتلاك مهارات الاتصال والتواصل والمشاركة في صناعة الإعلام والتميز وتحقيق الريادة».

ويهدف المنتدى إلى إشراك المواهب الإعلامية الشابة، وإطلاعهم على مختلف جوانب وسائل الإعلام لفهمها بشكل أفضل وتحديد مسارهم الوظيفي، بالإضافة إلى إتاحة الإرشاد والفرص التي تمكنهم من اختيار مستقبلهم في وسائل الإعلام، عبر ندوات حوارية مع محترفي صناعة الإعلام.وعن الشراكة الاستراتيجية، قال عميد كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية، الدكتور محمود عنبتاوي، إن «دعم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، من خلال مهرجان أبوظبي، لكلية الآداب والعلوم، عبر دعوة نخبة من الصحافيين العالميين والبارزين، لمشاركة خبراتهم المهنية مع الطلبة في التعامل مع الجائحة، موضع تقدير كبير».

وأضاف أن «الجلسة النقاشية التي ستعقد عبر الإنترنت، تحظى باهتمام.. إذ تعد وسائل الإعلام لاعباً رئيساً في مكافحة الجائحة، ومن المؤكد أن الجلسة النقاشية ستسهم في جعل هذه القضية أكثر وضوحاً».

من ناحيته، قال فيصل عباس إن «الصحافيين كانوا بين الموجودين بالخطوط الأمامية في ظل الجائحة؛ إذ قدموا تقارير عن كل ذلك منذ البداية؛ لذا كان من المهم إبراز أهمية الحاجة إلى المعلومات الحيوية والدقيقة، في وقت تتزايد فيه الأخبار المفبركة».

«المستقبل يبدأ الآن»

يندرج منتدى القيادات الإعلامية الشابة السنوي، هذا العام ضمن فعاليات برنامج مهرجان أبوظبي 2021، في دورته الـ18، التي تأتي تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن».

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