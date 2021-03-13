4 أطعمة يجب أن تتوقف عنها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثيرون في كافة أرجاء العالم لأسباب متعددة من بينها السمنة، والتدخين، والضغط العصبي وغيرها.

وارتفاع ضغط الدم هو عبارة عن زيادة تدفق الدم في الشرايين بمعدل غير طبيعي، الأمر الذي قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة كأمراض القلب والفشل الكلوي والسكتة الدماغية، حال عدم السيطرة عليه، وفق ما ذكر موقع "العربية".

وتوصي جمعية القلب الأمريكية، حفاظًا على ارتفاع ضغط الدم، بتناول الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، في الوقت نفسه، يوصون بتجنب اللحوم الحمراء والملح (الصوديوم) والأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكريات المضافة.

وتوجد خطة نظام غذائي تسمى حمية داش وهي اختصار لـ "الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم"، وهناك توصيات بسيطة لنظام داش الغذائي وهي:

-تناول المزيد من الفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم

-قلل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول والدهون المتحولة

-تناول المزيد من الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والأسماك والدواجن والمكسرات

-قلل من تناول الصوديوم والحلويات والمشروبات السكرية واللحوم الحمراء

وفقًا لـ WebMD ، أظهرت الدراسات البحثية أن الأشخاص الذين اتبعوا نظام داش الغذائي خفضوا ضغط الدم لديهم في غضون أسبوعين.

وفيما يلي 5 نصائح بسيطة، أو بالأحرى - قائمة من 5 أطعمة يجب الابتعاد عنها، للحفاظ على ضغط دم صحي، وفقًا لموقع timesnownews.

-إبعاد الملح:

حتى التخفيض البسيط في الصوديوم في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة قلبك ويقلل من ضغط الدم بحوالي 5 إلى 6 ملم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، لا تضيف المزيد من الملح على الطعام، ولا تضيف المزيد أثناء تواجدك على طاولة الطعام، واقرأ ملصقات الطعام، كما يجب أن تقلل من تناول الأطعمة المصنعة، وقلص تدريجيًا وستلاحظ أن ذوقك يتكيف بمرور الوقت.

-قلل من تناول القهوة:

خاصة إذا لم تكن من محبي القهوة العاديين. يمكن أن يتسبب الكافيين في ارتفاع ضغط الدم لفترة قصيرة، حتى لو لم يكن لديك ارتفاع في ضغط الدم، ففي دراسة أجرتها جامعة هارفارد تقول إن "القهوة لا ترفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لم يعتادوا عليها ولكن ليس لدى شاربي القهوة العاديين؛ فالصغار يبدون أكثر حساسية للقهوة".

-تجنب الأطعمة السريعة:

مزيج المكونات في البيتزا المجمدة يعني أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة والصوديوم، الجبن وصلصة الطماطم غنية بالصوديوم أيضًا، عليك أن تجرب صنع بيتزا صحية في المنزل، باستخدام عجينة منزلية الصنع، وجبن قليل الصوديوم والخضروات المفضلة لديك كإضافات.

-التوقف عن الأطعمة المصنعة:

بشكل أساسي قم بقطع منتجات المخابز مثل الكعك والبسكويت والكعك وقشور الفطائر والبسكويت والفشار، وذلك للحفاظ على صحة القلب وحمايته من الدهون المتحولة، وهي دهون صناعية تزيد من مدة صلاحية الأطعمة المعبأة وثباتها ؛ لكن ينتهي بهم الأمر أيضًا إلى زيادة مستويات الكوليسترول الضار وخفض مستويات الكوليسترول الجيد في الدم مما قد يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم.