ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها بإطلالة ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

استعرضت الإعلامية ريا أبي راشد رشاقتها وهي تطير في الهواء عبر مجموعة من الصور الجديد شاركتها متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة ناعمة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأزرق، بقصة كات، مع تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، منتعلفة حذاءً بسيطا من اللون الأسود.

لم تتكلف بإضافة أي إكسسوارات لإطلالتها، بينما من الناحية الجمالية وضعت لمسات بسيطة من الماكياج والمانكير الأحمر.

ويعرض حاليا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2".