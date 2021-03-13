بعد وفاة شخصين بعد تلقيهما لقاح كوفيشيلد.. إليك ما يجب مراعاته قبل التطعيم ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أعلنت السلطات في الهند عن تلقي بلاغات حول سقوط العديد من الوفيات بعد تلقي لقاح كوفيشيلد، كانت آخرهم حادثة جديدة بعد أن لقي شخصان مصرعهما في ولاية البنغال الغربية بعد أن تم إعطاؤهم لقاح فيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع thehealthsite.

وفقًا للنتائج الأولية، ذكر مسئولو الصحة أن حالتي الوفاة وقعتا في مناطق شمال البنغال في 8 مارس و9 مارس بعد تلقيحهم بلقاح كوفيشيلد، كما كشف التقييم الأولي عن مشاكل قلبية متعددة.

وقالوا إن الولاية لديها الآن 3110 حالات نشطة، بينما تعافى 564115 شخصًا من المرض حتى الآن. وأضاف المسئولون أنه تم خلال اليوم تطعيم 85519 شخصا.

سجلت ولاية البنغال الغربية ثلاث وفيات بسبب كوفيد-19 مرتبطة بكوفيشيلد، بعد أن مر أسبوع على دخول الهند المرحلة الثانية من التحصين ضد فيروس كورونا الجديد. وفقا للبيانات، تم إعطاء إجمالي 2,61,64,920 جرعة في البلاد حتى الآن، ولكن ما يثير القلق هو العدد المتزايد للوفيات في جميع أنحاء البلاد.

في السابق توفي رجل آخر بعد وقت قصير من تناول لقاح كوفيشيلد، وكان المتوفى من منطقة دوبجوري بغرب البنغال.

وفقا للتقارير، توفي كريشنا دوتا (64 عاما)، وهو رجل أعمال من منطقة جالبايجوري، في مستشفى محلي، حيث تم نقله على عجل بعد أن اشتكى من ضيق في التنفس، ووفقا لأفراد الأسرة "تلقى دوتا اللقاح يوم الاثنين.. كان يعاني من مشاكل في التنفس في الليل، ونُقل إلى المستشفى، حيث أعلن وفاته بعد فترة"، وقام أفراد أسرة المتوفى بتسجيل شكوى لدى الشرطة بخصوص ذلك.

في حديث لوسائل الإعلام ، قال مسئولو الصحة إن الوفيات لم تكن بسبب اللقاحات وحدها، ونُقل عن المسئولين قولهم: "جميع الوفيات الثلاث كانت بسبب أمراض مصاحبة حيث كان كوروناعرضيًا".

ارتفاع معدل الوفيات بعد التطعيم- هل أنت آمن؟ ما هو الخطأ؟

تتزايد وفيات ما بعد التطعيم كل يوم، وبالتالي أصبح من المهم للغاية لكل من يأخذ اللقاح معرفة الإجراء الاحترازي الذي يجب اتخاذه قبل وبعد أخذ جرعة اللقاح.

يجب أن يعرف الشخص أن اللقاح يمكن أن يسبب لدى الفرد بعض الآثار الجانبية الخطيرة إذا كان الشخص يعاني من حساسية تجاه أي من مكوناته، وكان مصنعو اللقاح قد أصدروا في وقت سابق تصريحات ذكرت بوضوح أن الحوامل أو المرضعات لا يجب أن يأخذن اللقاح.

من يجب أن يتجنب Covaxin؟

بخلاف النساء الحوامل أو المرضعات، يجب على من يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو اضطرابات نزفية ألا يأخذ اللقاح.

من يجب عليهم تجنب لقاح كوفيشيلد؟

على غرار Covaxin، يجب ألا يأخذ الشخص المصاب بالحساسية تجاه أي من مكونات لقاح كوفيشيلد.

ما الذي يجب مراعاته عند أخذ اللقاح؟

يجب عليك تناول جرعتين من اللقاح للحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا الجديد، بخلاف ذلك، يحتاج المرء أيضًا إلى الابتعاد عن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية قبل وبعد الحصول على اللقاح.