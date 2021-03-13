طبيب مناعة: عدد كبير من المضادات لا يضمن حماية الإنسان من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مدير عام شركة الصفقات والبحوث الروسية وطبيب المناعة د. نيقولاي كريتشكوف أن كميات كبيرة من الأجسام المضادة لا تعطي ضمانا لحماية جسم الإنسان من عدوى فيروس كورونا، وفق ما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وقال إنه من غير المنطقي الحديث عن مستوى المضادات المنخفض أو العالي، إذ إن مختبرات متنوعة تقدم نتائج مختلفة للاختبارات. ولا يعطي عدد أكبر من الأجسام المضادة كشفه مختبر ما أي ضمان للحماية من "كوفيد-19" لأن مختبرا آخر يمكن أن يقدم عددا آخر من المضادات.

ومن ناحية أخرى هناك عدد محدود جدا من الأجسام المضادة فقط يحمي بالفعل من الإصابة بفيروس كورونا، أما بقية المضادات فإنها عبارة عن نفايات غير مفيدة. ومن الصعب جدا في حقيقة الأمر التنبؤ في كمية المضادات الواقية المفيدة التي تتشكل لدى هذا الشخص أو ذاك بعد تطعيمه بلقاح ضد فيروس كورونا.

وأشار طبيب المناعة إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا حتى في حال توفر مضادات كثيرة إذا كان عددا واقيا ومفيدا منها قليلا، كما من غير المستبعد، حسب الطبيب، إصابة الإنسان بـ" كوفيد-19" في حال ضعف مناعته نتيجة معاناته من أمراض أخرى وتعاطيه لأدوية كثيرة مؤثرة على المناعة.