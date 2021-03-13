جاكيت جينز ملون للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 10:46 مساءً - تبقى جاكيتات الجينز من القطع المحافظة على مكانتها في خطوط الموضة أثناء كل موسم؛ فهي بمثابة قطع أساسية لا تفارق خزانتنا مع مختلف الإطلالات الكاجوال، ومن وحي المدونات المحجبات نلهمك اليوم عدة طرق لتنسيق معاطف الجينز الملونة بأسلوب شبابي محتشم.

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جاكيت الجينز الملون من منة السني

منة السني



منة السني، مدونة مصرية يتابعها على انستغرام قرابة مليوني شخص، حيث تنشر من خلاله عدة صور لإطلالاتها بالأزياء المحتشمة، ولتواكب صيحة معاطف الجينز الملونة فقد أطلت بمعطف بني مصمم بجيوب كبيرة مع تيشيرت برتقالي بطبعات ناعمة وبنطلون من الجينز الأزرق، وأكملت اللوك بحجاب التوربان المطبع لخيار صيفي مميز، وتأنقت في الإطلالة الثانية بمعطف الجينز الأبيض مع تيشيرت بنفسجي وبنطلون الجينز الأزرق، وأكملت بقية الإطلالة باللون الأبيض.

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معاطف الجينز الملونة من إيمان أحمد

إيمان أحمد



إيمان أحمد، ستايلست مصرية ومؤثرة في مجال الموضة والأزياء، اعتمدت عدة أفكار لتنسيق معاطف الجينز في أحدث إطلالاتها؛ حيث نسقت معطف الجينز الزهري مع تيشيرت أبيض برسوم كرتونية وبنطلون أبيض بخصر مرتفع، وأكملت اللوك بحجاب منسدل على أحد الطرفين وحقيبة زهرية، وفي الإطلالة الثانية اختارت معطف الجينز البنفسجي المزين بخيوط منسدلة في الصدر مع بنطلون جينز أسود، وزينت مظهرها بحجاب أسود وحذاء رياضي ملون، وللخيار الثالث ارتدَتْ معطف الجينز باللون الأخضر المائل إلى الأزرق والمزين بالفرو في القبعة مع بنطلون الجينز الواسع باللون الأبيض، مع حذاء من الجلد الأسود.

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تنسيق معطف الجينز مع الفستان من سهر عاشور

سهر عاشور



في إطلالة عصرية ناعمة، تألقت مدونة الموضة المصرية، سهر عاشور، بفستان بني ناعم مصمم بطيات في الخصر مع معطف من الجينز الأزرق، وأكملت إطلالتها بحذاء وحجاب باللون الأبيض، مع حقيبة ضخمة من علامة ديور.

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دنيا توفيق بمعاطف الجينز

دنيا توفيق



نشرت المدونة المصرية، دنيا توفيق، عدة صور لها بمعاطف الجينز الملونة، ومن ضمن أحدث خياراتها ظهرت بمعطف الجينز الأخضر مع تيشيرت أبيض وبنطلون بني واسع، وأكملت مظهرها بحجاب التوربان المطبع وقلادة طويلة، فيما تزينت في إطلالتها الثانية بمعطف الجينز البني المزين بأكمام صوفية، ونسقته مع بنطلون الجينز وقميص أبيض مزين ببلوزة فوشيا شتوية.

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