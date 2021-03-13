تسريحات شعر عصرية من هلا عبد الله

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 10:46 مساءً - تظهر أغلبية مدونات الموضة العربيات بـ تسريحات الشعر المنسدل الناعم أو الويفي، ولكن كسرت هذه القاعدة الفاشينيستا السعودية هلا عبد الله، وذلك من خلال اعتمادها لتسريحات الشعر المختلفة بالأسلوب العصري المناسب للإطلالات اليومية، ولشغفها الدائم بالموضة والجمال، استوحينا لكِ من حسابها في إنستغرام عدة تسريحات عصرية مميزة .



تسريحة الشعر المجعَّد

تسريحة الشعر المجعَّد (الصورة من انستغرام)



لا تتخلى هلا عبد الله عن تسريحة الشعر المجعد بالأسلوب المنسدل والطبيعي، سواء كان مع الإطلالات الكاجوال للمشاوير اليومية أو مع فساتين الحفلات، وعلى الرغم من أن الكثير من مدونات الموضة لا يحبِّذْنَه، فإنه من أكثر الصيحات الرائجة في عالم الجمال.

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تسريحة الويفي المتداخل بأسلوب هلا عبد الله

تسريحة الويفي المتداخل (الصورة من انستغرام)



هذه التسريحة بأسلوب هلا عبد الله يكون الشعر فيها متداخلًا ومجعدًا بخصل لولبية تشبه النابض، وتغطي كامل الرأس بأسلوب عشوائي، واعتمدت هلا في هذا اللوك على لون الشعر الأشقر، حيث يضفي جمالًا بشكل أكبر مع هذه التسريحة.



الضفيرة العفوية من هلا عبد الله

الضفيرة العفوية (الصورة من انستغرام)



اعتمدت هلا عبد الله التسريحة الناعمة عدة مرات، فهي بسيطة وتطبَّق بالمنزل، حيث ظهرت في إحدى إطلالاتها الكاجوال بتسريحة الضفيرة العريضة أو البارزة، وهي من تسريحات الشعر التي تضيف شكلًا جماليًّا رائعًا مع الشعر الطويل، وتضيف مظهرًا كثيفًا وسميكًا للشعر، وللوصول إلى هذا اللوك البارز من الضفائر يتمُّ تضفير الشعر للخارج وليس للداخل، وتُعد هذه هي الطريقة المثالية لإبراز خصلات الشعر الملونة.

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تسريحة الكعكة المزدوجة

الكعكة المزدوجة (الصورة من انستغرام)



من المعروف أن تسريحة الكعكة العالية تُعتبر من التسريحات الملائمة لأجواء الصيف الحارة بشكل كبير، لذا اعتمدت هلا عبد الله هذا اللوك بطريقة أكثر عفويةً ومرحًا؛ حيث لجأت إلى تسريحة الكعكة المزدوجة مع فستان صيفي بمظهر طفولي.



ذيل الحصان بأسلوب ناعم

ذيل الحصان (الصورة من انستغرام)



أطلت هلا عبد الله عدة مرات بتسريحة ذيل الحصان ذات الأسلوب الناعم؛ لكونها تليق جدًا بملامحها، حيث تُبرز مكامن الجمال في وجهها، وتلائم هذه التسريحة أوقات النهار والليل على حد سواء، ولا سيما في الأجواء الحارة، كما تُعد مثالية مع الشعر المصبوغ، حيث تُبرز درجاته وتفاصيله.



تسريحة الشعر الويفي المرفوع من المنتصف

الويفي المرفوع من المنتصف (الصورة من انستغرام)



طبقت هلا عبد الله تسريحة الشعر الويفي المعتاد مع الجزء المرفوع من المنتصف بطريقة ناعمة، وذلك مع زي رياضي؛ لكونها من أكثر التسريحات بساطة وأناقة، ويمكنك -عزيزتي- تطبيق هذه التسريحة مع أزياء مختلفة، حيث تضفي لك إطلالة شبابية مرحة.

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