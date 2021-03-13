بعد نشر «هن».. أسرة «بخيتة» تعثر عليها: استقبلوها بالرقص والطبول

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد نشر «هن» قصة اختفائها وصورتها، تمكنت أسرة وجيران السيدة السبعينية «بخيتة» من العثور عليها، بعد مرور ما يقرب من 5 أيام من اختفائها، وذلك بعد أن شاهد أحد المتابعين لصفحة «الوطن» صورتها، ووجدها في منطقة بمصر القديمة، وقام بالتواصل مع أحد جيرانها، وهو أحمد جابر.

تفاصيل العثور على السيدة «بخيتة»

وكشف أحمد جابر، صاحب الـ24 عاما، تفاصيل العثور على جارته المسنة، بعد نشر «الوطن» قصتها، «كنا بندور عليها ناحية مصر القديمة، ولاقيت واحد بيتصل بيا، وقالي إنه شاف صورتها على الموقع الإلكتروني الخاص بالجريدة (الوطن)، وقدر من خلالها يدور عليا لحد ما وصلي وكلمني، وبالفعل روحنا لاقيناها معاه».

«الراجل كان عثر على الست بخيتة من كام يوم، وخلاها عنده في بيته لحد ما يوصل لأهلها، والحمد لله قدر يوصلنا بيها، واتطمنا عليها من تاني»، بحسب الشاب العشريني خلال حديثه لـ«هن».

استقبال السيدة العجوز بالطبل والرقص

وبعد عودتها شهدت عزبة خيرالله فرحة عارمة، انتابت الجميع، بعد وصول السيدة «بخيتة» لمنطقتها من جديد، حيث استقبلها الأطفال بالتهليل والطبل والرقص، «العيال فرحوا برجوعها أكتر من الكبار، وبقوا يطبلوا على العلب، ويرقصوا وهي داخلة الشارع».

تفاصيل اختفاء السيدة السبعينية

وكانت السيدة المسنة تغيبت عن منزلها، على مدار الأيام القليلة الماضية، حسبما كشف جارها العشريني سابقا، خلال تصريحاته لـ«هن»، «دي مش أول مرة تتوه، هي عندها زهايمر وكانت تاهت قبل كده مرة، بس لاقيناها في نفس اليوم، لكن المرة دي خرجت ومرجعتش بقالها كده 4 أيام».

«أحمد» يتجه للبحث عن جارته السبعينية عبر «فيس بوك»

وبعد أن سئم الشاب العشريني من عدم الوصول إليها بالبحث بالطرق العادية، لجأ الشاب العشريني للبحث عن جارته «بخيتة»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومن ثم قام بنشر صورها على إحدى المجموعات الخاصة بالمفقودين، «بدأت أدور عليها على السوشيال ميديا، جايز نعرف نوصل لأي خبر عنها، لأننا نفسنا نطمن عليها إنها بخير بس»، حتى تعرف عليها أحد الأشخاص من خلال صورتها التي نشرتها «الوطن» وقام بالاتصال به.