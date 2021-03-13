خبيرة تغذية تشرح كيفية تخزين الخضروات وأطعمة الأطفال بشكل آمن في رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الشيف إيمان عبد الرحمن، خبيرة الغذاء، إن طريقة التعامل مع شهر رمضان لا تختلف عن باقي أشهر العام، حيث إنه ومن الملاحظ أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين وقبل قدوم الشهر الكريم تذهب لشراء الكثير من المواد الغذائية بشكل مبالغ فيه: «إحنا بناكل بقية السنة، ليه بنتعامل مع رمضان أننا أول مرة بناكل».

وأضافت «عبد الرحمن»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والذي تقدمه كلا من الإعلاميتان شيرين عفت ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وضمن الطقوس المعتاده في أي منزل، يجب أن يتم تنظيم وتنظيف المطبخ طوال العام، وهو الأمر الذي لا يتعلق بشهر رمضان فقط، وفي ذلك الإطار يجب تنظيف المطبخ عبر استخدام الخل وبيكربونات الصوديوم كمحلول مطهر منزلي لقتل البكتيريا.

وأوضحت أنه وللاستعداد لشهر رمضان، يجب حفظ كافة أنواع الخضراوات في الفريزر، وذلك بعد تعرضها لدرجة حرارة الغليان، ثم درجة حرارة باردة، لإيقاف عملية النضج الخاصة بالخضراوات وحتى لا يتغير لونها.

وأكدت أنه يجب أيضا الاحتفاظ باللحم المفروم في أكياس محكمة الغلق ومن ثم تركها في الفريزر لاستخراجها في وقت الحاجة إليه ومن ثم طهوها، لافتة إلى أن اللحم المفروم وأغلب الخضراوات من الممكن الاحتفاظ بهما في الفريزر مدة 6 أشهر: «الأفضل إني أكتب التاريخ عليه علشان مانساش».

وأشارت إلى أنه وبالنسبة لأطعمة الأطفال، فلا يجوز حفظ مأكولاتهم في الفريزر لمدة أكبر من شهر، وبالنسبة لمن تقوم بحفظها في الثلاجة فلا يجوز استخدامها بعد مرور 48 ساعة من الحفظ، حتى لا تفقد تلك المأكولات قيمتها وعناصرها الغذائية الهامة.