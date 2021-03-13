زوجة مصطفى فهمي عن تعرضه لمعاكسات بسبب وسامته: «ربنا كرمه كبير عليا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، أن المعاكاسات التي يتعرض لها زوجها باستمرار، بسبب وسامته وكونه نجما فنيا، لا تسبب لها مشكلة، قائلة: «أنا أصلا بحب المشكلة دي»، منبهة أنها منذ الصغر وتتمنى أن تتزوج شابا وسيما بدرجة كبيرة، وليس رجلا عاديا، «ارتبط برجل غاية في الوسامة وفي نفس الوقت نجم كبير، يبقى هضايق ليه، ده ربنا كرمه كبير أوي عليا».

وأضافت «فاتن»، خلال لقائها السبت، مع برنامج «الستات ما يعروفش يكدبوا»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة، «مصطفى عن جد لما بيضحك، بيفتح أفاق، وبيريحني كتير».

وألمحت زوجة الفنان مصطفى فهمي، أن من الذكاء ألا تهتم بتلك المعاكسات، ولا تشغل بالها به، لافتة: «لو عملت كدا هيبقى عقلي صغير جدا، وبنكد على روحي، لو وقفت عندها، وهذا نجم كبير من قبل ما يرتبط بيا، فمش أجي وأصغر عقلي، وزعل حالي وأزعله».

وشددت على أنها لا ترغب في أن تحرم الناس من الفرح والسعادة حينما يرونه، حتى تعترض على تلك المعاكسات اللطيفة أو كلمات الغزل الي يتلاقها دائما.

وأشارت إلى أنها تختلف عن بعض السيدات، اللاتي لا يفضلن الارتباط، برجل وسيم، حتى لا يتعرض لمغازلات دائما، موضحة أن الأمر يتوقف في تلك الحالة على ثقة السيدة في نفسها، وثقتها في زوجها، كونه لن يقوم بشيء خاطىء، مشيرة إلى أنها بشكل شخصي، تحب الرجل الوسيم إلى جانب كونه بالأساس «شهم» ويمتلك صفات إخلاقية جيدة.

وختمت «فاتن»، بقولها إنها لا تكتفِ بذلك، بل تحرص دائما، على مساعدته في اختيار الملابس، التي تظهره في أفضل صورة ممكنة، رغم أن ذوقه عالي بشكل كبير، ولا يحتاج لرأي، مؤكدة أنها تحب أن «يبان أحلى كمان مما هو».