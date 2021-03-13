الفرابتشينو والموكا واللاتيه.. طرق جديدة لإعداد نكهة مختلفة من القهوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبقى القهوة المشروب السحري الأول في العالم، وبسبب شهرتها تتعدد أنواع حبوب البن، ما بين غامق وفاتح ووسط، ومحوج بنكهات مختلفة، وفي المقابل أيضا تتعدد طرق تحضير القهوة، من التركي إلى الأمريكي «اسبريسو» إلى الفرنساوي، وهي الطرق التي تشهد جديدا كل فترة مع ابتكار طرق أخرى لتحضيرها.

وانتشرت مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي مشروبات قهوة مميزة وشهية، بطرق جديدة، يستعرضها «هن» لقرائه، وفقا لموقع «allrecipes» كما يلي.

الفرابتشينو

المكونات:

- نصف كوب حليب

- 3 ملاعق كبيرة مارشميلو

- كوب اسبريسو صغير

- نصف ملعقة كاكاو

- سكر حسب الرغبة

- ربع كوب كريمة مخفوقة

- بسكويت (إضافة يمكن الاستغناء عنها)

طريقة التحضير:

- امزجي الحليب، والمارشميلو، والإسبريسو، والكاكاو، والسكر معا في الخلاط حتى يصبح المزيج ناعما، ثم اسكبيه في كوب واسكبي فوقه الكريمة المخفوقة، وقومي بتكسير البسكويت حتى يصبح ناعما وضعي البعض منه فوق الكريمة.

لاتيه

المكونات:

- كوب حليب

- سكر حسب الرغبة

- ملعقتان إسبريسو

طريقة التحضير:

- ضعي الحليب مع السكر في إناء وسخنيه على النار.

- استخدمي عصا الرغوة أو ضعي الحليب في الخلاط حتى تحصلي على الرغوة.

- ضعي الإسبريسو في الكوب وصبي اللبن فوقه.

كاراميل لاتيه

المكونات:

- نصف كوب حليب

- ملعقتان كريمة مخفوقة

-سكر حسب الرغبة (ولكن ضعي في الاعتبار أن الكراميل يعطي سكرا إضافيا)

- كوب إسبريسو صغير

- ملعقة كبيرة من صوص الكراميل

طريقة التحضير:

- ضعي الإسبريسو والكراميل والسكر في الخلاط، ثم صبيهم في الكوب.

- سخني الحليب وضعيه في الخلاط لتحصلي على قوام رغوي أو استخدمي عصا الرغوة، وصبيه فوق الخليط في الكوب.

- أضيفي الكريمة المخفوقة وملعقة من الكراميل.

موكا

المكونات:

-كوب حليب

-نصف كوب من القهوة

-نصف كوب من أي مشروب شوكولاتة تفضليه

-سكر حسب الرغبة

طريقة التحضير:

فقط اخلطي كل المكونات معا في الخلاط ثم صبيهم في كوب، ويمكنك أن تضيفي قطع من الشوكولاته للتزيين.

القهوة المثلجة

المكونات:

- معلقتان من القهوة سريعة الذوبان

- سكر حسب الرغبة

- 3 ملاعق من الماء الدافئ

- 6 ملاعق من الحليب البارد

طريقة التحضير:

اخلطي القهوة سريعة التحضير والسكر والماء، وصبيه في قوالب الثلج واتركيه ليتجمد، ثم خذي من هذه المكعبات وضعيها في كوب، واخلطي اللبن البارد بمفرده في الخلاط أو بمضرب يدوي لتتكون رغوة وضعيه على الثلج في الكوب.

لاتيه مثلج باللوز

المكونات:

-نصف كوب من الماء

-كوب من لبن اللوز

-3 ملاعق من القهوة سرعة الذوبان

-سكر حسب الرغبة

طريقة التحضير:

امزجي القهوة والسكر والماء معًا، وضعيهم في قوالب الثلج حتى يتجمدوا، ثم ضعيهم في كوب واضيفي لهم لبن اللوز.

الموكا المثلجة

المكونات:

-كوب حليب

-نصف كوب من القهوة

-ملعقة من القهوة سريعة التحضير

-نصف كوب من أي مشروب شوكولاتة تفضليه

-سكر حسب الرغبة

طريقة التحضير

صبي القهوة في مكعبات ثلج واتركيها حتى تجمد، ضعي الحليب، السكر، مشروب الشوكولاتة، وملعقة القهوة في الخلاط حتى يمتزجوا، ثم ضعي الثلج في الكوب وصبي عليه الخليط.