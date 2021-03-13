استغلال فتاة معاقة في الرقص على «تيك توك» يثير غضب رواد السوشيال ميديا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هجوم جديد شنه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك»، لشاب يدعى «سيد»، برفقة فتاة بدت أنها من ذوي الإعاقات الذهنية، انصاعت لرغباته في الرقص بطريقة غير لائقة.

فوفا حبيبة قلبي: خالة مراتي

وأظهر الفيديو رقص الفتاة بطريقة غير لائقة، كما أنها بدت وكأنها غير طبيعية، فهي لم تتحدث بشكل صحيح، وعرف الرجل الذي يدعى «سيد»، الفتاة بأنها «خالة زوجته» قائلًا في بداية الفيديو: «حبيبة قلبي فوفا اللي منورة التيك توك.. بتحبيني يا فوفا.. دي خالة مراتي حب عمري.. اللي هتجنن التيك توك.. حبيبة قلبي فوفا اللي مقدرش أستغنى عنها»، وظهرت الفتاة التي تحدثت بصوت غير واضح: «حبيبي عم سيد»، كما أنها قبلته.

وجاء تعليق أحد رواد «فيسبوك» على الفيديو بعد إعادة مشاركته على صفحته الشخصية، «الشخص ده نزل أول فيديو للبنت دي من أقل من 24 ساعة ووصل لأكتر من 900 ألف مشاهدة.. فراح عجبه الموضوع تقريبا وسجللها أكتر من 40 فيديو لغاية دلوقتي وهي بترقص وهو معاها وفيديوهات سيئة ومزعجة جدًا وشكلها تعبانة وبتنام في بعض الفيديوهات ومش في وضع طبيعي ولسه مكمل أبلودينج.. واضح إن البنت معندهاش إدراك كامل وإنه بيستغلها.. إيه الجهة اللي ممكن يتبلغ ليها عنه من غير مزيد من انتشار للفيديوهات؟».

هجوم على الفيديو: لازم يتقبض عليه

وأثار الفيديو غضب كثيرين من رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا بتعليقاتهم الهجومية والمطالبة بالقبض على الشخص الذي ظهر بالفيديو، لتوضيح حقيقة الفيديو: «الواحد بقي بيشوف حاجات علي التيك توك بترعب»، «اقبضوا عليه»، «دي واحدة معاقة ذهنية والراجل دا بيستغلها عشان الفيديوهات بتجيب مشاهدات لو حد يقدر يساعدها أو يبلغ»، «عايشين في مستنقع»، «والله لازم نفضح كل القرف ده ونبلغ عنه لحد ما ينتهى».

حذف الفيديوهات

وبالبحث عبر تطبيق «تيك توك»، اتضح أن هناك قناة باسم «السيد بوخارست»، يتابعها أكثر من 7155 شخص، وتمتلئ بعدد من الفيديوهات الخاصة بالرجل، وهو يرقص على عدد من أغاني المهرجانات، لكن فيما يخص فيديوهاته مع الفتاة، لم تكن موجودة على القناة.