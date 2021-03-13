بعد صور حمام السباحة.. دينا داش تثير الانتقادات مجددا بتدخين «الشيشة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتقادات عديدة وُجهت للبلوجر الشهيرة، دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب نشرها عدد من الصور، التي ظهرت خلالها وهي تدخن «الشيشة»، خلال احتفالها بشهر العسل بمدينة دبي، مع زوجها، عقب أيام من زفافهما.

انتقاد وجدل حول دينا داش وزوجها

ونشر زوج دينا داش، صورتين لها خلال تدخينها لـ«الشيشة»، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «إستوري»، خلال الحساب الرسمي الخاص بهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأرفق عليه تعليقا بالإنجليزية قائلا: «دايما بتجرب الشيشة بتاعتي»، وهو ما أثار حالة من الجدل ما بين الانتقاد والسخرية.

وجاء من بين التعليقات: «الله يرحمك يا رجولة»، «الرجالة لما تحب».

دينا داش تشارك متابعيها صور شهر العسل

وشاركت البلوجر دينا داش، ليلة أمس، متابعيها عددا من الصور التي وثقت لحظات قضائها شهر العسل مع زوجها، الذي تحتفل به هذه الأيام، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».

وخلال الصور، أظهرت البلوجر لقطات من داخل غرفتها بصحبة زوجها، حيث أظهرت اللقطة تواجدهما على وسادة، كما ظهرت في بعض اللقطات وهي داخل حمام السباحة.

تفاعل المتابعين مع صور دينا داش

وسرعان ما تفاعل المتابعون مع صور شقيقة الفنان أحمد داش، حيث أشاد بها البعض، بينما وجد البعض إنها صور خاصة ولا يصح عرضها.

تفاصيل حفل زفاف دينا داش

وخلال الأسبوع الماضي، احتفلت الأنفلونسر دينا داش، بحفل زفافها، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث ظهرت بفستان «كاب» دون أكمام، مكشوف الظهر، ومنفوش قليلًا من أسفل، وجاء مُرصع بفصوص اللولي، والتطريزات اللامعة، أشبه بفساتين أميرات «ديزني»، بتوقيع مصممة الأزياء مرام برهان، فضلًا عن اعتمادها على الشعر الويفي، بدرجات البُني، مع المكياج الترابي الداكن، بتوقيع دينا راغب.