يمكن أن يكون مميتا.. ما هو التجلط الناتج عن تلقي لقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في العاشر من مارس أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أن النمسا أوقفت استخدام مجموعة لقاحات أكسفورد-أسترا زينيكا بعد أن تم تشخيص إصابة شخص واحد بتجلط الدم المتعدد وتوفي بعد 10 أيام من التطعيم، كما تم إدخال شخص آخر إلى المستشفى مصابًا بانسداد رئوي بعد تلقيحه وهو يتعافى الآن.

ويوجد الآن تقريران آخران عن حالات الانصمام الخثاري التي تم تلقيها من تلك الدفعة، والتي تم تسليمها إلى 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وتضمنت مليون جرعة.

وحول هذا الشأن حاول موقع express تفسير الأسباب وراء تسبب اللقاح في الجلطات الدموية.

وأوضح موقع جون هوبكنز ميديسن أن الجلطة تحدث عندما تسد الجلطات الدموية الأوعية الدموية، وأن هناك نوعان رئيسيان من الخثار بما في ذلك الخثار الوريدي الذي يحدث عندما تسد الجلطة الدموية الوريد، والجلطة الشريانية تحدث عندما تسد الجلطة الدموية أحد الشرايين.

وأشار الموقع إلى أن الخثار الوريدي قد يكون ناتجًا عن:

-مرض أو إصابة أوردة الساق

-عدم القدرة على التحرك (الجمود) لأي سبب من الأسباب

-كسر في العظام (كسر)

-أدوية معينة

-بدانة

-الاضطرابات الموروثة، أو احتمالية أكبر للإصابة باضطراب معين بناءً على جيناتك

-اضطرابات المناعة الذاتية التي تزيد من احتمالية تجلط الدم

-الأدوية التي تزيد من خطر الإصابة بالتجلط

وأضاف بأن الجلطة الشريانية التي قد تكون ناجمة عن تصلب الشرايين تحدث عندما تتسبب الرواسب الدهنية أو الكالسيوم في زيادة سماكة جدران الشرايين، وأن هذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم المواد الدهنية (تسمى اللويحات) في جدران الشرايين، كما يمكن أن تنفجر هذه اللويحة فجأة، ما يسبب الجلطة الدموية.

قال البروفيسور بول هانتر- أستاذ بكلية الطب في نورويتش جامعة إيست أنجليا: "كان هناك عدد قليل من التقارير عن الجلطات الدموية بعد إعطاء من المحتمل أن يكون لقاح أسترازينكا مرتبطًا بدفعة واحدة من اللقاح.

وقال الدكتور صامويل جولدهابر، الرئيس المساعد والمدير السريري لقسم طب القلب والأوعية الدموية في مستشفى بريجهام إن معدل الانسداد الرئوي في الخثار الوريدي العميق بسبب كوفيد يجب أن يتناقص إلى ما يقرب من الصفر لأن الفيروس نفسه هو الذي يسبب الالتهاب أو أنه ينتقل مباشرة إلى القلب ويسبب الجلطة الدموية الناتجة عن ذلك.

وكشف: "إذا لم تمرض من كورونا ، فلن تصاب بأي جلطة دموية بسبب اللقاح.. فالانسداد الرئوي يجب أن يكون نادر الحدوث إذا كان لدينا حملة تطعيم ناجحة."