سبب وفاة عروسين بعد 48 ساعة جواز.. جهاز "قاتل" موجود في معظم المنازل.. احذروا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شهدت قرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا بالفيوم، حادثا مأساويا، بعدما انتهت قصة زواج "وليد ونجاح" بوفاتهما عقب 48 ساعة فقط من ليلة الزفاف.

وكشفت التحريات، أن العروسين تزوجا منذ 48 ساعة، وأنهما تركا سخان الغاز مفتوحًا، ما أدى إلى تسرب الغاز داخل الحمام حيث كانا يستحمان سويًا، ليؤكد مفتش صحة إطسا، أن الوفاة نتيجة الاختناق بغاز البوتاجاز.

ومع تواجد سخان الغاز، في معظم البيوت المصرية، بات علينا أن نعرف كيف نحمي أنفسنا من هذا الجهاز "القاتل"، وهو ما يستعرضه الخليج 365، وفقا للدكتور مجدي موسى صليب، خبير السلامة المهنية، والشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي.

يكشف مجدي موسى صليب، في تصريحات لبرنامج "رأي عام" عبر قناة "TEN"، مخاطر سخان الغاز، واشتراطات السلامة، وكيف نحمي أنفسنا:

مخاطر سخان الغاز

- السخانات ينتج عنها أول أكسيد الكربون وهو غاز دون رائحة، قد يتحد مع الهيموجلوبين في الدم ويسبب اختناقًا.

- السخانات تمنع وصول الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم، وتؤثر على عضلة القلب ووظائف المخ الحيوية ما قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، أو فقدان الوعي وتشنجات وإغماء في الحالات الأخرى.

- إنقاذ المختنقين من سخانات الغاز صعب للغاية لأنه يحتاج أكسجين تحت ضغط معين أو نقل دم.

اشتراطات ضرورية لتحقيق السلامة

وفقا للدكتور مجدي موسى صليب، خبير السلامة المهنية، فإن سخان الغاز يحتاج إلى اشتراطات للحماية، وهي:

- الصيانة الدورية لمداخل ومخارج السخان من خلال مختصين.

- وجود فتحة للتهوية في الحمام.

- التهوية الجيدة في المنازل من خلال تركيب الشفاطات وهوايات السخان.

- في حالة تسرب الغاز لا يجب استخدام الإلكترونيات ولا يجب أن نطفىء شيئا أو نشغل شيئا، بل علينا فتح النوافذ والاتصال بالفني المختص.

نصائح مهمة

وفقا للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي ، إليكم 7 نصائح، لتجنب مخاطر سخان الغاز.

- عند تركيب السخان يجب أن تكون مساحة الحمام لا تقل عن 5.6 متر حتى تكون هناك مسافة لتواجد كميات من الأكسجين للتنفس.

- تركيب السخان بحيث تكون شعلات النار في مستوى النظر.

- عند تركيب السخان يجب وجود مساحة كافية بينه وبين السقف تكفي لتركيب المدخنة، لأن عدم وجودها يشكل خطرا على حياتك.

- يلزم تركيب سخان الغاز بالقرب من "المنور" أو الشارع.

- التأكد من وجود فتحة للمدخنة وأخرى للهواية أثناء تركيب سخان الغاز.

- تجربة سخان الغاز وصيانته قبل الاستعمال، والتأكد من صلاحية الأنبوب الناقل للغاز.

- التأكد من عملية الاحتراق التام حيث يكون لون الشعلة أزرق.

- تأكد من غلق اسطوانة الغاز أو المحابس.