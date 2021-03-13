رانيا يوسف بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت الفنانة بـ"توب كت" باللون الرصاصي مع بنطلون وسويت شيرت باللون الأصفر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وكلاتش ونظارة شمس وقبعة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف هي مسلسل "مملكة إبليس"، وشارك فى بطولته كل من غادة عادل وسلوى خطاب وايمان العاصي.