«أمهات مصر» تطالب بتشديد الإجراءات الاحترازية مع انطلاق التيرم الثاني

القاهرة - سمر حسين - ماما

قدمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، التهنئة للطلاب وأولياء الأمور بمناسبة انطلاق الفصل الدراسي الثاني، اليوم السبت، متمنية مروره بكل أمان وسلام واستقرار.

ووجهت عبير، في بيان لها، حديثها للطلاب وأولياء الأمور، مشدده علي ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعلى رأسها ارتداء الكمامة والماسك والحفاظ على التباعد الإجتماعي وعدم الاحتكاك بين الطلاب، واستخدام أدوات التعقيم والمطهرات بشكل مستمر.

كما طالبت إدارات المدارس بضرورة التشديد على تعقيم الفصول والتهوية المستمرة، والتأكيد علي الطلاب باتباع الإجراءات الاحترازية منعا للإصابة من فيروس كورونا، وحل أي معوقات قد تواجه الطلاب بخصوص العملية التعليمية.

وختمت حديثها برسالة للطلاب: «متقلقوش وحافظوا على نفسكم، واجتهدوا وذاكروا كويس، في وسائل متاحة كتير للتعليم مثل القنوات والمنصات التعليمية ومعلمي الفصل داخل المدرسة واليوتيوب والكتب الخارجية وغيرها».

انطلق اليوم الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تطبيق إجراءات احترازية على مستوى جميع المدارس لمحافظات الجمهورية المختلفة خلال الترم الثاني من أجل الحفاظ على سلامة جميع أفراد المنظومة التعليمية سواء طلاب أو معلمين أو إداريين من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن أهم الإجراءات الاحترازية التي سوف تطبقها «التعليم» خلال الفصل الدراسي الثاني هي قياس درجات حرارة جميع الطلاب بشكل يومي في الصباح، مع تعقيم وتطهير كلا من الفصول الدراسية ودورات المياه بشكل يومي أيضًا، مع تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصل الواحد حفاظا على سلامة الجميع، على أن يتم إرتداء الكمامة الطبية بشكل إجباري.