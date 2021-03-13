لقت مصرعها بسيارة زميلها.. والد الطالبة زينة :«مش هسيب حق بنتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت جامعة 6 أكتوبر حالة من الحزن بعد مصرع الطالبة زينة عبد اللطيف موسى بكلية طب الأسنان، والبالغة من العمر 22 عامًا، قبل أيام، بعدما صدمتها سيارة طالب بسبب السرعة الجنونية أثناء عبورها الطريق لدخول بوابة الجامعة وتأدية الامتحانات.

الحزن يخيم على طلاب جامعة 6 أكتوبر بعد وفاة «زينة»: زميلها خبطها وهي رايحة الامتحان

وكشف عبد اللطيف موسى والد الطالبة زينة، التي لقت مصرعها إثر حادث أليم والمقيم في محافظة المنوفية، أنه منذ تعرضت ابنته للحادث يعيش في حالة صدمة، موضحًا أنه لم يصل حتى هذه اللحظة إلى معلومات تشير إلى القبض على الطالب المتسبب في الحادثة بسيارته الأسبوع الماضي.

وقال موسى لـ«هن»، إنه لن يتنازل عن حق ابنته، وحرر محضرا رقم 1915 لسنة 2021، مشيرا إلى أن القضية تولى أمرها أحد المحامين ويتواصل مع نيابة مدينة 6 أكتوبر للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقعت أمام إحدى بوابات الجامعة منذ أيام.

وناشد والد الطالبة التي لقيت مصرعها إثر حادث أليم وقت ذهابها لتأدية الامتحان الجهات المعنية، بسرعة القبض على الطالب الجاني، مضيفًا أن هناك تخوفات كبيرة من قبل أولياء الأمور والطلاب من تكرار الحوادث على الطرق المحيطة بجامعة 6 أكتوبر والتي تشهد عبور الطلاب أثناء ذهابهم للجامعة.

في السياق ذاته، تحدثت والدة الطالبة في تصريحات لـ«هن»، عن تلقيها عرضا من أسرة المتهم للتصالح، مضيفة «تواصلت أسرة الشاب معنا ونحن في حالة سيئة وعرضوا مبالغ مالية ورفضنا وحصلت مشادة كلامية بيننا لتمسكنا بأن يأخذ جزاء استهتاره بالأرواح».