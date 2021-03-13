شاركت معه في «البرنس».. معلومات عن لبنى ونس التي توعدت محمد رمضان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شنت الفنانة لبنى ونس هجوما على الفنان محمد رمضان، بعدما تعرض ابنها للإصابة بحروق خطيرة خلال الساعات الماضية، على خلفية انفجار قنبلة أثناء تصوير إعلان يشارك فيه «رمضان»، لتعبر عن انتقاداتها الشديدة عبر حسابها على موقع «فيس بوك».

«إذا عملنا كل حاجة طبيعية وحقيقية كنا هَلَكنا، ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلُكة، يعني إذا فيه مشهد يا أستاذ محمد التمساح بياكلك نترحم عليك ويبقى آخر مشهد في حياتك»، كان بداية ما نشرته «لبنى» عبر حسابها على «فيسبوك»، كاشفة عن الحادث الذي تعرض له ابنها.

واختتمت الفنانة لبنى ونس كلامها منشورها: «بس أرجع وأقولك ابني ربنا هايجيب له حقه من اللي اسمه عصام الوريث ده اللي ميعرفش أبجديات عمله، اللي بيستبيح حياة الشباب عشان يحقق الطبيعية المزعومة الغلط اللي حضرتك بتتكلم عنها، حق ابني إن شاء الله هايرجع له مش هاسيبه عشان يبطل سي الوريث ده أنه يستهين بحياة الناس، سؤال بقى لما نموت سيادة النجم هايندفن فين؟ الديان والعدل والحق موجود واعتمدنا عليك يارب».

ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنانة لبنى ونس

- تبلغ من العمر قرابة الـ60 عامًا، متزوجة ولديها 3 أبناء شباب.

- درست في كلية الفنون الجميلة، وحصلت على الجائزة الأولى كممثلة على مستوى جامعات مصر.

- بدأت أعمالها الفنية في مشاركتها بأدوار صغيرة في أعمال سينمائية منها «الراقصة والشيطان» و«قبل أربعين»و و«ضحك ولعب وجد وحب» للفنانين عمرو دياب ويسرا.

- كما أنها شاركت أيضًا في الأعمال الدرامية منها مسلسلات «خالتي صفية والدير» «الميزان» «فوق مستوى الشبهات»، وتميزت بدورها في مسلسل «كفر دلهاب»، إذ جسدت دور الغازية روايح.

- شاركت أيضًا مع الفنان محمد رمضان، في مسلسله الأخير «البرنس».

- قدمت بعض الأعمال المسرحية «المشخصاتية» و«منين أجيب ناس».

- ابتعدت عن مجال التمثيل لعدة سنوات وصلت إلى 15 عامًا، سافرت إلى البحرين، وقتها، وأسست هناك فرقة غنائية.

- عندما عادت إلى القاهرة، فتحت «أتيليه» صغير بمنزلها، وأصبحت «خياطة الملابس» مصدر رزقها، حتى عادت للتمثيل من جديد.