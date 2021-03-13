من هي الحسناء التي شاركت الهضبة حفلته أمس؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدم الهضبة عمرو دياب، مساء أمس، حفلا كبيرا بأحد الفنادق الكبرى، بمناسبة تدشين مشروع عقاري جديد لإحدى الشركات العقارية بالقاهرة.

وظهر الفنان بصحبة إحدى الحسناوات، وهي فنانة عالمية شاركت في أحدث أعماله «أهي أهي».

وظهرت الفنانة بفستان لامع، ميتالك باللون الذهبي، تميز بكونه دون أكمام، بفتحة هوليود، مع الشعر الويفي المرفوع، والمكياج السموكي اللامع.

وبالبحث عن صورة الفتاة، تبين أنها مطربة وفنانة استعراضية، تُدعى إيريني بابادوبولوز.

من هي إيريني بابادوبولو؟

فنانة موسيقية عالمية تُدعى إيريني بابادوبولو.

من كازاخستان.

وٌلدت 22 أغسطس 1985.

لديها عِدة ألبومات أبرزها ta fota stin avlaia cd1

تملك أكثر من ربع مليون مُتابع على إنستجرام.

تهتم عادة بمتابعة الهضبة عبر حساباتها الرسمية.

تملك ما يقرب من 10 آلاف مشترك عبر قناتها على يوتيوب.

كانت شاركت صورة «الهضبة» عبر حسابها، مدونة معها اسم أحدث أغانيه «أهي أهي»، في إشارة منها لمشاركته بالفيديو كليب الخاص بالأغنية.

كان الهضبة عمرو دياب، أثار الجدل بعدما شارك بصورتها من قبل دون الإشارة لأي تفاصيل.

وتعرض الفنان عمرو دياب خلال الحفل، لسقوط على أرض المسرح، وذلك قبل إنهاء فقرته الغنائية بقليل، حيث اختل توازنه أثناء تأديته لأغنيته الجديدة «يا أنا يا لأ»، بسبب أرضية المسرح المبتلة.

وعلمت «الوطن»، من مصادرها بالحفل، أن الهضبة استطاع أن يتخطى أثر السقوط سريعا وطمأن جمهوره، قائلا «عادي أنا بخير»، وأكمل غناء باقي أغنيات الحفل.

وقدم الهضبة العديد من الأغنيات منها «يا أنا يا لأ» و«بتهزر» و«يتعلموا» و«دا لو اتساب» و«محسود» و«عايز أعمل زيك» و«وأنا معاك» و«يا أجمل عيون»، بجانب عدد من أغنياته القديمة.