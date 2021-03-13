«هتتفرق عن أخوها؟».. «ندى» حائرة بين دار الرعاية والأب البديل: مش هقدر على مصاريفهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

آخذها من حضن أسرتها الكافلة، حيث الأمان الذي عاشته مع الأب البديل، «بديل» والدها الحقيقي، الذي فرط بها وعرضها للبيع لإشباع رغباته من الإدمان، لكن مخططه الخبيث أفشلته الأجهزة الأمنية بالقبض عليه، ووضع الطفلة برفقة شقيقها في إحدى دور الرعاية وهي مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان».

«ندى وسفيان» الطفلان اللذان شغلا الرأي العام بقضيتهما في الأيام الماضية، إذ عرض الأب طفلته صاحبة العام وعدة أشهر، للبيع، لكن محاولته باءت بالفشل وقبض عليه في أحد شوارع المهندسين، بينما تحول الطفلان إلى إحدى دور الرعاية.

القصة المأساوية للطفلين نشرتها مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، لتكشف عن تفاصيل جديدة في واقعة الطفلة، التي احضتنتها أسرة كافلة، وفرت لها الأمان، ولكن لم تتحمل تكلفتها وسرعان ما عاد يطلب رعايتها من جديد بعدما شعر أنه لا يقوى على فراقه وقد تعلق قلبه بها.

الأب البديل للطفلة ندى: عاوز أرجعها لحضني

وبالصدفة رأى «كرم صبري»، وهو الأب البديل للطفلة «ندى» صور ابنته من صفحة المؤسسة، ليتواصل معهما على الفور محاولًا إعادتها من جديد، لكن العقبة التي واجهته هو مصير شقيق الطفلة، صاحب الأربعة أعوام: «أنا مش هقدر أخد الاتنين.. لأن ظروفي المادية مش هتقدر تسمح بدا.. وممكن أكتب تعهد لرئيس المؤسسة أنه يقدر يشوف أخته كل أسبوع.. وأنا مش هحرمهم من بعض»، بحسب حديثه لـ«هن».

رئيس المؤسسة: مش عاوز أفرق الطفلين عن بعض

وضع الطفلين في مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، هي الخطوة التي أعادت لهما الآمان من جديد، بعد أن شملهما المهندس محمود وحيد، رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة التي تضم الحالات المشابهة، وحين تواصل معه الأب البديل كرم صبري، وافقه على الفور لرؤيته ابنته التي ظل يربيها لمدة عامًا.

أما عن محاولته لإعادتها من جديد، كانت نقطة الخلاف، إذ أصر «محمود» على أن يأخذ الأب البديل الطفلين معًا: «مش عاوزهم يتفرقوا عن بعض.. أستاذ كرم عرض ياخد ندى بس.. هو اللي كان بيربيها ومهتم بيها لكن أنا مش عاوزهم يتفرقوا.. وحاليًا بنتواصل مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عشان نشوف الإجراءات المتبعة».