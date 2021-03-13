هدايا عيد الأم بأسعار رخيصة

القاهرة - سمر حسين - يحتفل العالم يوم 21 مارس بمناسبة عيد الأم، ويواجه البعض صعوبة تحديد الهدية المناسبة، ويبحث البعض عن هدايا متوسطة لا ترتفع تكلفتها، لذلك نقدم لكِ مجموعة من هدايا عيد الأم الرخيصة.

هدايا عيد أم رخيصة

أدوات مكياج.

غطاء الرأس.

عزومة على العشاء في المكان المفضل للأم.

جاكيت مميز وخفيف يناسب جو الربيع.

مجموعة من علب الثلاجة الأنيقة.

مجموعة من صوف الكروشيه أو التريكو.

عمل تورتة جميلة من صنع يديك.

صندوق هدايا مميز مملوء بالحلوى والشيكولاتة المفضلة لديها.

إحضار بعض الشموع التي تنشر عطرها في المكان بمجرد إشعالها.

حذاء وشنطة جميلة وبسيطة.

ملابس خروج أو للمنزل.

بعض كريمات التفتيح والعناية بالبشرة.

أسورة مكتوب عليها حروف اسم الأم بصناعة يدوية، وهي أيضاً غير مكلفة.

علبة أو إناء زجاجي بداخله صورة للأم والابن، أو للأم فقط أو غير ذلك.

حلة استانلس استيل

حلل الطهي لا يخلو منها أي مطبخ، فهي من الأساسيات التي لا يمكن لأي أم الاستغناء عنها.

حافظة بهارات

حافظة البهارات الأنيقة التي تصلح لتخزين جميع أنواع البهارات بشكل منظم، بدلًا من ترك البهارات والتوابل في برطمانات عشوائية.

كسوة للأثات

تحب بعض الأمهات تجديد أثاث منازلهن، وتعد كسوة حماية قطع الأثاث المنزلي، واحدة من المنتجات العملية المستخدمة في الحفاظ على مختلف أنواع قطع أثاث المنزل إلى جانب قدرتها على إضافة بعض اللمسات الفنية لتجديد المنزل بطريقة سهلة وعملية.