في أول ظهور بعد التعافي من كورونا..نجلاء بدر: «تجربة صعبة.. وناس دعمتني وبعتتلي أكل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من داخل منزلها، وفي مقطع فيديو لا يتعدى مدته 9 دقائق، ظهرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تتحدث فيه عن معاناتها مع فيروس كورونا المستجد، وتكشف عن كواليس الإصابة والتعافي، في أول ظهور لها بعد اعلان سلبية المسحة.

وبدأت الفنانة خلال مقطع الفيديو، قائلةً، «يوم 22 فبراير، أُصيبت بفيروس كورونا، ربنا كان كريم معايا، والحمد لله عديت منها بأمن وسلام، وكنت في العزل في البيت مش في المستشفى، الفيروس مش سهل خالص».

وتابعت الفنانة الحديث، قائلةً، «من أكتر الناس والفنانات اللي وقفوا جنبي ودعموني نفسيًا، الفنانة نبيلة عبيد كلمتني أكتر من مرة وبعتت لي مسجات، قد إيه كانت رسايلها فيها حُب واهتمام ودفا، اتفاجئت إن فيه ناس كنت مقصرة في حقهم، وكانوا معايا دائمًا زي الفنان أحمد السقا وراندا ومها الصغير».

نجلاء بدر عن «كورونا»: عايز كتالوج ومش مفهوم له حاجة

وعن كواليس الإصابة، قالت، «معرفش إزاي أصبت بكورونا، مش عارفة أحصر إمتى وفين، بس هي قريبة جدًا، كنت خايفة وبعمل الإجراءات الاحترازية، والأعراض اللي جات لي كانت بداية من فقدان حاسة الشم والتذوق، مكنتش باخد أدوية كتير بس أخدت كورتيزون، والأعراض بدأت تزيد زي التكسير والحرارة وقلبان في البطن والمعدة وحاجات متغيرة، والأكسجين كان بيبنزل بيتراوح بين 91 و92، هو مش مفهومله كتالوج ومرهق، وبعد المسحة وطلعت سلبي، سايب علامات».

وأشارت الفنانة خلال مقطع الفيديو، قائلةً، «أهم حاجة الاكتشاف المبكر، والسوائل والمياة والراحة التامة، ممكن تكون جت عند ناس خفيفة، وناس تقيلة أوي، الكورونا مش حاجة حلوة ولا لذيذة، هو داخل يتسلى عليك ونقطة الضعف اللي عند الشخص، كنت كتبت يا غالب يا مغلوب، بخلاف الطاقة الإيجابية، وتجربة صعبة أوي حقيقي».

وتوجهت نجلاء بدر بالشكر لكل من دعمها في تلك الفترة، «فيه ناس كانت بتبعتلي أكل علشان اتغذى، وناس عمري ما شوفتها ولا عرفتها، عرفت بقيمتي عند ناس كتير أوي، وعدت حساباتي في حاجات كتير أوي».