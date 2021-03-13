بخلاف سرطان الثدي.. أمراض تعاني منها النساء وهذه طرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من السيدات من أمراض تستهدف النساء بشكل أكبر من الرجال، ومن أبرزها الإصابة بسرطان الثدي، ولكن هناك أمراض أخرى قد يجهلها البعض، والتي تعاني منها المرأة بشكل كبير، نستعرضها في التقرير التالي، ونقدم طرق الوقاية منها، وفق موقع «4Everyday Health» الصحي، كالتالي:

1- التهاب المفاصل الروماتيدي

يعد التهاب المفاصل الروماتيدي من الأمراض التي تدمر الكثير من أجهزة الجسم، وليس المفاصل فقط، قد يضطر الكثيرين إلى ترك العلاج نتيجة فقدان الأمل، ما يؤدي إلى زيادة المشكلات الصحية.

يمكن للكثيرين التخلص من الأعراض والحد من تطور التهاب المفاصل الروماتويدي، وقد تطلب بعض الحالات «تسّكين المرض».

2- الصداع النصفي

يعد الصداع النصفي من أكثر الأمراض التي تلازم النساء، نظرا لأنه ناتج عن عوامل عدة لا تفارق النساء في تعاملها اليومي وخصوصا مع الأطفال، ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالصداع النصفي «الدوخة، والقلق، والتوتر، والتحدث بالصوت العالي، والنوم المتقطع»، بالإضافة إلى تناول عدد من الأطعمة والمشروبات التي تساعد على زيادة الإصابة به مثل «الشوكولاته، واللحوم المصنعة، والقوة والشاي».

3- خلل هرمونات الغدة الدرقية

تعد مشكلات الغدة الدرقية من أكثر الأمراض شيوعا بين النساء، والتي قد تؤدي أحيانا إلى تأخر الأنجاب، نتيجة لعدم إنتاج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والحساسية والإمساك وجفاف الجلد وزيادة الوزن غير المبرر، ويمكن معالجة مشكلات الغدة من خلال تناول الأدوية والعقاقير، إلى جانب ممارسة رياضة اليوجا.

4- عرق النسا

يعد عرق النسا أكبر عصب فردي في جسم المرأة، إذ أنه يعمل على توصيل الحبل الشوكي مع عضلات الساق والقدم، وهناك عدد من الأسباب التي تؤدي للإصابة بخلل به مثل: الحركة الخاطئة وضعف عضلات البطن وشد عضلات الظهر والفخذ والمقعدة والتهاب الاعصاب والانزلاق الغضروفي، ويمكن علاجه من خلال الاستلقاء على الظهر مع رفع الأرجل وسند السيقان على مقعد، ما يؤدي ذلك إلى تخفيف العبء على الفقرات.

5- مسمار القدم

هو عبارة عن نتوء كبير سميك في جلد القدم، ويمكن علاجه باستخدام الماء الدافء مدة تتراوح بين 10 و 20 دقيقة، واستخدام حجر التقشير واستخدام الكريمات والمرطبات