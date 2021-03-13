الامارات | مصر: كشف أثري جديد في منطقة الواحات البحرية

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: كشف أثري جديد في منطقة الواحات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشفت بعثة أثرية نرويجية - فرنسية عاملة في مصر بنايات أثرية في موقع استوطنه رهبان منذ القرن الخامس الميلادي في منطقة الواحات البحرية جنوب غرب القاهرة، كما أفادت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان إن البعثة كشفت عن «عدد من المباني المشيدة من حجر البازلت والمنحوتة في الصخر ومبان مشيدة من الطوب اللبن» في منطقة تل جنوب قصر العجوز بالواحات البحرية.

وأوضح رئيس البعثة فيكتور جيكا، حسب البيان، أن أهمية هذا الكشف ترجع إلى «التوصل إلى تخطيط المباني وفهم تكوين التجمعات الرهبانية الأولى في مصر في هذه المنطقة».

وأشار إلى أن الموسم الحالي للبعثة لعام 2020 شهد الكشف عن «19 حجرة منحوتة في الصخر وكنيسة تحتفظ بالهيكل الخاص بها» مع حجرتين منحوتتين في الصخر ملحقتين بها، لافتاً إلى أن الجدران تحمل «كتابات بالمداد الأصفر» تتضمن نصوصاً دينية «من الكتاب المقدس باللغة اليونانية، تعكس طبيعة الحياة الرهبانية في هذه المنطقة».

وتشير الكتابات إلى استيطان الرهبان هذه المنطقة منذ القرن الخامس الميلادي.

ونقل البيان عن رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار في مصر، أسامة طلعت، أن «مباني الطوب اللبن والتي ترجع إلى ما بين القرن الرابع والقرن السابع الميلادي عبارة عن ست مناطق تتضمن بقايا ثلاث كنائس وقلالي للرهبان وتحمل الجدران مخربشات ورموزاً» لها «دلالات قبطية».

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