الامارات | عقار واعد لمرض الزهايمر

شكرا لقرائتكم خبر عن عقار واعد لمرض الزهايمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت شركة «إيلي ليلي» الأميركية للأدوية تفاصيل منتظرة بشدة من دراسة في المرحلة المتوسطة تظهر أن عقارها التجريبي أبطأ بشكل طفيف تقدم مرض الزهايمر على مدار نحو 18 شهراً.

وأظهرت دراسة شملت 257 مريضاً مصابين بالزهايمر المبكر أن عقار «دونانيماب» الذي تنتجه الشركة أبطأ التراجع بنسبة 32% على مقياس مركب للإدراك والوظائف عندما قورن بعقار بلاسيبو، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأزال العقار بالكامل أيضاً بروتين مرتبطاً بالزهايمر من مخ أغلبية المرضى الذين تلقوه.

ويراقب محللو وباحثو «وول ستريت» عن كثب النتائج لمعرفة ما إذا كان دونانيماب، أو أي عقار آخر يقضي على بروتين أميلويد الذي يتراكم في مخ مرضى الزهايمر، سيكون فعالاً.

وعلى مدار السنوات، لم تسفر الأدوية الأخرى المرشحة التي تستهدف الأميلويد سوى عن نتائج مشوشة أو سلبية في التجارب الكبيرة التي أجربت على البشر.

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