منها الثلاجة.. تعرف على أكثر 5 أجهزة استهلاكا للكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

فاتورة الكهرباء المرتفعة تمثل مصدر إزعاج للكثير من الأشخاص، خاصة مع الارتفاع الشديد في الأسعار، لذا يبحث الكثيرون عن أكثر الأجهزة التي تسبب استهلاك الكهرباء لمعرفة طرق ترشيد الاستهلاك لتوفير النفقات الزائدة.

وفي هذا التقرير يستعرض "الخليج 365"، أبرز 5 أجهزة تستهلك أكبر قدر من الكهرباء في المنزل، كما أورد موقع "astralenergyllc".

1-المدفاة:

يعد استخدام المدفأة ضروريًا للمساعدة في تنظيم مستوى درجة الحرارة في منزلك والحفاظ عليه، ومع ذلك، فهي أيضًا أحد الأجهزة التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة في منزلك، حيث إنها تستهلك حوالي 27 بالمائة من كهرباء منزلك.

2- التكييف:

استخدام التكييف الخاص بك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على فواتير الطاقة الشهرية خاصة خلال فصل الصيف، ويعتمد عدد "الوات" المستهلكة في نظام التبريد لديك على وقت التشغيل، والسعة، ونوع الوحدة، ويمكن لوحدة مكيف الهواء أن تستهلك حوالي 200 إلى 1800 كيلو وات في الساعة شهريًا.

3- سخان الماء:

يستهلك سخان المياه حوالي 12 بالمائة من استخدام الطاقة في منزلك، بالإضافة إلى أن يمكن لربة المنزل استخدام سخان المياه لتنظيف الملابس وغسل الأطباق والاستحمام والتطبيقات المنزلية الأخرى، وبالتالي، يمكن أن يكون جزءًا أساسيًا من روتينك اليومي.

لذا يعتبر سخان المياه من الأجهزة المنزلية التي تستهلك الكثير من الطاقة لأنه يستهلك حوالي 400 كيلو وات في الساعة شهريًا.

4- مزيل الرطوبة:

يعد استخدام مزيل الرطوبة أمرًا ضروريًا للحفاظ على مستويات الرطوبة في منزلك تحت السيطرة من وقت لآخر، بالإضافة إلى إنه جهاز مثالي يمكنه إزالة الرطوبة من الهواء، ويمكن أن يساعد في التخلص من الرائحة ويساعد على جعل منزلك أكثر راحة، وبالرغم من فوائده إلا إنه يستهلك حوالي 160 كيلو واط في الساعة شهريًا اعتمادًا على المدة التي تستغرقها.

5- ثلاجة أو فريزر:

الثلاجة أو الفريزر ضروريان للحفاظ على طعامك وسلع أخرى قابلة للتلف آمنة وسليمة، بالإضافة إلى إنهم أيضًا من أكثر الأجهزة استهلاكًا في منزلك لأنها تعمل بالكهرباء طوال الوقت، ويستهلكان حوالي من 30-200 كيلو واط في الساعة شهريًا.