لهذا السبب النساء أكثر عرضة للمعاناة من الآثار الجانبية للقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعطت لقاحات كوفيد-19 ، بصيص أمل للعالم الذي يعاني من مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجدة ويصاحب التطعيم بعض الآثار الجانبية ، والتي، وفقًا للبعض، يمكن أن تكون قاسية، وتشعر وكأنها تقاوم عدوى الأنفلونزا وتؤثر على الجسم.

وبقدر ما تكون الآثار الجانبية للقاح طبيعية، فقد ساد الاعتقاد منذ فترة طويلة أن أولئك الذين لديهم حساسية أعلى قد يكونون أكثر عرضة لتطور الآثار الجانبية الشديدة، من القشعريرة والتعرق الغزير والأعراض الشبيهة بأعراض الأنفلونزا، يحذر الأطباء الآن الناس من أخذ بعض الوقت بعد موعد اللقاح للتعافي تمامًا، وفقا لموقع timesofindia.

ما هي فرصك في تطوير الآثار الجانبية؟

مما نراه الآن بشكل متزايد، هناك عامل معين يؤثر على احتمالات تعرضك لآثار جانبية أقسى، أي كونك امرأة، وفقًا لباحثين، فإن النساء أكثر عرضة للتأثيرات الجانبية للقاح من الرجال.

في حين تميل النساء إلى أن يكون لديهن خطر أقل بشكل مفاجئ من شدة كورونا، فإن التعرض للقاحات مثير للاهتمام إلى حد ما، نشرح كيف يمكن أن يحدث هذا، وطرق تخفيف الأعراض غير البسيطة.

ماذا تقترح الدراسات؟

الاختلافات الملحوظة ليست شيئًا يحدث مرة واحدة، ولكنها مشكلة ملحوظة للغاية على مستوى العالم، في الواقع، قامت دراسة حديثة أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، بتحليل البيانات من أول 13.7 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها لأشخاص من مختلف الأعمار، عندما يتعلق الأمر بالآثار الجانبية، لوحظ أن نسبة هائلة بلغت 79.1٪ من النساء، مقارنة بالرجال.

هل النساء أكثر عرضة لردود الفعل السلبية؟

نادرا ما يتم ملاحظة الآثار الجانبية السلبية أو الخطيرة للقاحات، ومع ذلك، حتى من بين تلك التي تم الإبلاغ عنها، لوحظت معظم ردود الفعل لدى النساء.

وفقًا لدراسة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ، لوحظ أيضًا أن 19 امرأة حصلن على لقاح موديرنا سجلن حدثًا سلبيًا، بينما كانت النساء اللواتي لديهن تفاعلات تأقية حوالي 44 ٪ من أولئك الذين تلقوا لقاح فايزر.

وقد لوحظت نتائج مماثلة، على الرغم من عدم تحليلها أو مراجعتها في الأشخاص الذين تلقوا لقاح أكسفورد-أسترازينكا أو كوفاكسين.

هل الجنس يحدث فرقا؟

على الرغم من أن الآثار الجانبية لا تثير قلق الخبراء الذين يعتقدون أنها مجرد علامة على قيام الجهاز المناعي بعمله على أكمل وجه، إلا أن التعرض للآثار الجانبية قد يكون مزعجًا ويجعل من الصعب على الشخص القيام بالأعمال المنزلية.

يعتقد بعض الباحثين أيضًا أن جزءًا من الإجابة يمكن أن يكون أيضًا سلوكيًا، وفقًا للخبراء، من المرجح أن تبلغ النساء عن الآثار الجانبية، أو يطلبن المساعدة الطبية أكثر من الرجال، الذين على العكس من ذلك، هم أقل عرضة للإبلاغ عن الآثار الجانبية، حتى لو كانت شديدة.

هل يعمل الجهاز المناعي للمرأة بشكل مختلف؟

يلعب علم الأحياء أيضًا دورًا مهمًا هنا، تمامًا كما تميل النساء إلى أن يكون لديهن رد فعل أقوى لهجمات وشدة كورونا، يميل جهاز المناعة الأنثوي إلى أن يكون أكثر قوة ويتصرف بشكل واضح مقارنة بنظيره من الذكور.

وأظهرت بعض الدراسات أيضًا أن النساء تميل إلى إنتاج المزيد من الأجسام المضادة لمكافحة العدوى مقارنة بالرجال.

الاختلافات الجينية، يمكن أن تؤثر الهرمونات التناسلية أيضًا على طريقة تفاعل الجسم مع اللقاح، مما يؤدي إلى إصابة النساء بآثار جانبية أكثر، ولديهن أجسام مضادة أكثر من الرجال.

هل النساء لديهن ردود فعل سلبية أكثر؟

على الرغم من عدم إثبات ذلك سريريًا بعد، فقد لوحظ أن النساء يمتصن الأدوية ويستغلنها بأحجام مختلفة، أو في هذه الحالات، جرعات اللقاح مختلفة عن الرجال، إذا أعطيت جرعة أعلى من المعتاد، فقد تكون ملزمة بإظهار المزيد من ردود الفعل السلبية أيضًا.

وقد لوحظ أيضًا مع اللقاحات السابقة المستخدمة- بما في ذلك لقاح الأنفلونزا ولقاح الحصبة والنكاف.

ما الذي يمكنك فعله للتخفيف من الأعراض؟

إذا كنتِ امرأة ملزمة بالحصول على لقاح كورونا، فلا تخافي من المعاناة من ردود الفعل الشديدة.

ومع ذلك، إذا كنت حساسة بعض الشيء ولديك قدرة أقل على تحمل الألم، فقد يكون من المفيد أن تعدي نفسك مسبقًا لإدارة أي أعراض قد تواجهيها.

على سبيل المثال، يمكن السيطرة على التورم والألم في موقع الحقن والتصلب باستخدام العلاج الساخن / البارد أو تناول بعض مسكنات الألم الخفيفة.

يمكن أيضًا خفض درجات الحرارة المرتفعة، على الرغم من عدم شيوعها، باستخدام الأدوية الخافضة للحرارة أو المسكنات الطبيعية للحمى.

أما بالنسبة لأعراض مثل القشعريرة والتعب والراحة الكافية والشفاء فهي الطرق الوحيدة التي أثبتت جدواها لاستئناف الحياة الطبيعية، لذلك، قومي بتأجيل المواعيد، والابتعاد عن الأنشطة المجهدة حتى 2-3 أيام بعد أخذ اللقاح، كلما زاد توترك، زادت احتمالية تعرضك لآثار جانبية سيئة.

تأكدي من شرب كمية كافية من الماء، وتناولي الطعام جيدًا، وتمددي لتنشيط الجسم.