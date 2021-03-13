الأحذية الرياضية المرصّعة لإطلالة أنيقة ومريحة في الوقت نفسه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - تلقى الأحذية الرياضية شعبية كبيرة وانتشاراً واسعاً في الوقت الراهن، فكيف إذا كانت مرصّعة لإطلالة أنيقة ومريحة في الوقت نفسه؟!

لا شك أن الأحذية الرياضية باتت جزءاً أساسياً من مجموعات معظم الدور الفاخرة، وهذا ما جعلها أيضاً لا تفارق أرجل أيقونات الموضة. وفي هذا الخريف برزت موديلات الأحذية الرياضية المرصعة، وهي ذات كعوب مريحة للغاية، مع تفاصيل من أحجار لامعة، وترصيعات على شكل ترتر تارةً، أو من الخرز تارةً أخرى.

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أسلوب فريد

Steve Madden



اختارت عدة نجمات هذا الحذاء الرياضي المذهل بألوانه المختلفة وأسلوبه الفريد، وطريقة تناغم الألوان المختلفة المتوفرة في كل تصميم، مع ترصيعاته الخاصة به.

Golden Goose



كانت فكرة الترصيع في الماضي ترتبط بالسهرات، خصوصاً إذا كانت هذه الترصيعات لامعة، ولكن هذه المعادلة قلبت تماماً مع هذه الأحذية، وتحديداً مع الحذاء الرياضي ذي الأسلوب الفضائي والطابع المريح؛ من خلال تصميم الكعب المتميّز الذي سيشعر كل سيدة وفتاة كأنها تطير أثناء انتعاله.

كما برزت بعض الأحذية الرياضية المرصّعة بنعل صغير يجمع بين العصرية والعملية والراحة في تصميم واحد؛ يسمح لكل سيدة بالتنقل فيه من الصباح حتى المساء، مع ترصيعاته الكريستالية اللامعة والمتناثرة بطريقة منظمة.

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Jimmy Choo



هذا الخريف لا غنى فيه عن هذه التصاميم المتميّزة للغاية، التي ستتلاءم مع مختلف الملابس الكاجوال والإطلالات الساحرة والمنعشة.

برزت موضة التطريز خلال هذا الموسم، فلِمَ لا تكون أحذية السيدة أيضاً مرصّعة ومطرّزة بأبهى وأجمل الطرق لإطلالات مختلفة ومنوّعة؟!

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جاذبية خاصة

stella mccartney



تثبت الأحذية المرصّعة بالأحجار مكانتها في كل موسم، حيث إنها لا تغيب عن تشكيلات أبرز مصممي الأحذية العالمية، وذلك لكونها تمتلك جاذبيتها الخاصة، وتضفي لمسة من الأناقة والفخامة على الأزياء؛ بتصاميم متنوّعة وقصّات مختلفة، منها الراقي، ومنها البسيط والكلاسيكي.

تشمل المجموعة ستايلات مختلفة من الأحذية الرياضية، كالكعب العالي والمسطّحة؛ لتلبية جميع أذواق واحتياجات السيدات المختلفة، فنجد أن التصاميم تنوّعت لتكون مزيّنة؛ إما بأحجار برّاقة كبيرة أو حبال كريستالية ناعمة، دون أن ننسى تلك المزوّدة ببروشات لامعة لافتة للنظر. يمكن تنسيق هذه الأحذية مع مختلف الأزياء التي ترغب كل سيدة بإبراز جمالها ومنحها لمسة فاخرة، مع الحرص على أن تكون القطعة الوحيدة البرّاقة تجنباً لأي مبالغة، أجمل الألوان المناسبة لها هي الأسود، الأحمر الداكن، والأزرق الداكن.

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Asos



وأخيراً هذا التصميم من الأحذية الرياضية، الذي كان مخصصاً للنشاطات الرياضية، وفي بعض الاستثناءات لمشاريع يومية غير رسمية، أصبح القطعة الأساسية لدى العديد من السيدات الملمّات في مجال الموضة.

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