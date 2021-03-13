أحدث إطلالات مونوكروم للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - موضة المونوكروم أو تنسيق الإطلالات بلون واحد من أبرز الصيحات الرائجة لعام 2021، وقد لفتتنا إطلالات الفاشينيستات المحجبات باتباع هذه الموضة التي بدتْ راقية وعصرية، ويمكنك -عزيزتي- تطبيق هذه الصيحة بدرجات مختلفة من لون واحد أو باللون نفسه بطريقة يومية ناعمة.



تنسيقات ناعمة يومية من فاطمة حسام

فاطمة حسام بتنسيق صيفي للشابات



فاطمة حسام، مدونة موضة سورية مقيمة في الإمارات تتمتع باختيارات الأزياء الناعمة ذات الألوان المواكبة للموضة، ومن وحي أحدث خياراتها رصدنا لكُنَّ عده أفكار لتنسيقات مونوكروم؛ حيث تأنقت في الإطلالة الأولى بقميص قصير باللون البنفسجي الباستيل مع تنورة بنفسجية مصممة بخصر من المطاط، ونسقت بنطلوناً ومعطفاً من الجلد الأسود، مع قميص وحجاب يكسوهما اللون الأسود، وأكملت مظهرها ببوت من الجلد، وفي الإطلالة الثالثة اختارت بنطلوناً واسعاً وبلوزة ناعمة ومعطفاً طويلاً باللون الرمادي، وأكملت مظهرها بحجاب رمادي وحذاء وحقيبة من الجلد.

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إطلالات اللون الأسود من حصة الخطاف

تنسيق اللون الاسود باسلوب حصة الخطاف



حصة الخطاف، يوتيوبر كويتية، تعتمد على الأزياء الناعمة والمحتشمة بالأسلوب المواكب للموضة في مختلف إطلالاتها، ولتطبق صيحة المونوكروم لجأت للّون الأسود بشكل كبير في خياراتها، حيث ارتدَتْ بنطلوناً واسعاً ومعطفاً أسود مطبعاً مع حذاء من الجلد الأسود، وظهرت في الإطلالة الثانية ببنطلون واسع ذي خصر مرتفع وبلوزة سوداء ناعمة مع معطف منفوخ أسود وحزام من الجلد للخصر، وأكملت اللوك باكسسوارات حيادية اللون، أما في الخيار الثالث فقد أطلت بتنورة بليسيه سوداء وبلوزة من الشيفون الأسود مع حقيبة من علامة ديور وحجاب بلون محايد.

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خيارات الأزياء الرياضية من مريم سيف

خيارات الأزياء الرياضية من مريم سيف

طبقت البلوغر المصرية، مريم سيف، صيحة المونوكروم في إطلالاتها الرياضية؛ حيث تزينت ببنطلون واسع زهري مع هودي زهري ناعم، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الأبيض، وفي إطلالة مشابهة اعتمدت الأزياء الرياضية البيضاء مع حجاب أسود مزين بفصوص لامعة لخيار مميز ومناسب للشابات.

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أزياء بصيحة المونوكروم من سارة ثروت

صيحة المونوكروم من سارة ثروت



اعتمدت البلوغر المصرية، سارة ثروت، الأزياء اليومية بصيحة المونوكروم؛ حيث تألقت ببنطلون وبلوزة شتويين باللون الأسود مزينين بأزرار ناعمة مع حجاب أبيض مطبع، وفي مظهر أكثر بساطة نسقت بنطلوناً مع هودي باللون البرتقالي البارد مع اكسسوارات اللون الأبيض لأناقة ناعمة مناسبة للمظهر اليومي.

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