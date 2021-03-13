موديلات عبايات أنيقة 2021 ليوم الأم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن يوم الأم، ومن دون شك تبحث الكثيرات من السيدات عن أجمل الأزياء التي يمكنهن ارتداؤها في هذا اليوم المميز، ولأن العبايات الخليجية تُعَدُّ قطعة مناسبة لكل الفتيات العربيات، فسوف نرصد لكِ عدة أفكار لتتألقي بها في 2021.



عبايات بتصاميم فاخرة من حوراء اللواتي

حوراء اللواتي



حوراء اللواتي، مقدمة برامج عمانية، تعتمد على الأزياء الخليجية في مظهرها بشكل كبير، وفي هذه المناسبة المميزة جمعنا لكِ عدة أفكار من وحيها؛ حيث تأنقت بعباية بنفسجية من الباستيل المطبع بالفصوص الفضية الصغيرة مع إطلالة يكسوها اللون الأبيض، وأطلت بعباية سوداء مزينة بخطوط متعاكسة بيضاء في أطراف الأكمام مع حقيبة وحذاء بألوان حيادية لمظهر فاخر وناعم، وظهرت في الإطلالة الثالثة بعباية مناسبات مصممة باللون الأسود المزين بقماش الشيفون ذي الطبقات المتعددة في الأطراف ومطرزة بالزهور البيضاء والنقوش الناعمة، وارتدَتْ في إطلالة بسيطة عباية سوداء مخططة طولياً مع أكمام بيضاء منفوخة أضفت عليها مظهراً مميزاً ولافتاً.

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عبايات عصرية بطبعات صغيرة من أمل الأنصاري

أمل الأنصاري



لجأت خبيرة التجميل والفاشينيستا السعودية، أمل الأنصاري، للعبايات المطبعة بأسلوب ناعم وأنيق في هذا الموسم، ولأنها تُعَدُّ قطعة شبابية مناسبة ليوم الأم، فيمكنك اعتماد بعض الأفكار من وحيها؛ حيث اختارت عباية بنية مطبعة بالأزرق مع إطلالة منسقة بألوان حيادية، وتألقت بعباية صفراء بأكمام منفوخة مع قماش أسود مطبع بالأبيض بطريقة بسيطة وعصرية للشابات، ونسقت عباية بيضاء مزينة بطبعات اللون الأسود في الأطراف مع مجوهرات ذهبية بفصوص ملونة.

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عبايات يومية ناعمة من تسنيم أبو سيدو

تسنيم أبو سيدو



اعتمدت مدونة الموضة الفلسطينية تسنيم أبو سيدو على العبايات اليومية ذات التصاميم الناعمة في مظهرها، ومن أبرز الإطلالات تزينت بعباية كحلية بتطريزات ناعمة مناسبة للمظهر الكاجوال، ولخيار بسيط تجملت بعباية سوداء من المخمل المطرز بخطوط بيضاء ناعمة مع حجاب أخضر ومجوهرات بسيطة، وأطلت بعباية بيضاء بأكمام منفوخة مع أزياء باللون الفيروزي لمظهر لافت وفاخر.

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عبايات مميزة وعملية من تهاني الكلبانية

تهاني الكلبانية



فضلت المذيعة العمانية، تهاني الكلبانية، اعتماد العبايات العملية المميزة في مظهرها بشكل كبير، وليوم الأم يمكنك استيحاء بعض الأفكار منها؛ حيث ارتدَتْ عباية خضراء بقماش مميز مع فستان زهري بأزرار، وظهرت بعباية بيضاء بأكمام عصرية مع خطوط سوداء بسيطة في كامل التصميم.

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