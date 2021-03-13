كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - يهتم الكثير من الرجال بالأحذية بشكل كبير، لدرجة تفوق اهتمامهم في بعض الأحيان بقطع الأزياء المختلفة، وهو ما يجعلهم يحرصون دائماً على اعتماد أحذية بتصميمات جديدة وعصرية.

وتختلف تصميمات الأحذية الرجالية باختلاف المواد المُستخدمة في صناعتها، وألوانها، وكذلك صيحات الموضة التي تواكبها.

وفي هذا الألبوم، يقدم لك "الخليج 365.نت" أبرز موديلات أحذية رجالية لربيع 2021، من أشهر الماركات العالمية لتختاري من بينها التصميم الأنسب لك:



حذاء رجالي باللون البني من Hugo Boss

حذاء بني من Hugo Boss



حققت الأحذية ذات اللون البني الفاتح أو الجملي رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، مما جعلها من أبرز صيحات موضة الأحذية الرجالية في 2021.

وقدمت ماركة Hugo Boss عدة تصاميم للأحذية الرجالية باللون البني، أعجبنا منها هذا التصميم المميز لحذاء حذاء أنيق مصنوع من جلد العجل المدبوغ، وجلد الماعز، أما النعل فجاء بتصميم مطاطي، مع نعل داخلي مصنوع من جلد العجل بنسبة 100%.

وجاء تصميم الحذاء بمقدمة دائرية مع أربطة رفيعة، وكعب قصير وعريض، مع نعل خارجي مطاطي مريح.

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حذاء رجالي باللون الكحلي من Dior

حذاء رجالي باللون الأزرق الداكن من ديورDior



قدمت ماركة ديورDior العديد من التصاميم المميزة للأحذية الرجالية، أعجبنا من بينها هذا التصميم المصنوع من جلد العجل باللون الأزرق الداكن، وهو حذاء أنيق مزين بحزام نحاسي بالبلاديوم بإبزيم "CD Icon" يحمل شعار الماركة في المقدمة، إضافة إلى بطانة من الجلد.

ويتمتع الحذاء بالمرونة، حيث صُمم من نعل مطاطي يمنح صاحبه الراحة، وهو ما يسمح بارتدائه في إطلالات مختلفة، مثل الإطلالات النهارية على شاطئ البحر على سبيل المثال، أو إطلالة كاجوال مسائية أنيقة.

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حذاء رجالي أسود من Valentino

حذاء أسود من فالنتينو Valentino



قدمت ماركة فالنتينو Valentino العديد من التصاميم العصرية الجذابة للأحذية الرجالية لربيع 2021، أعجبنا منها هذا التصميم الأنيق، لحذاء مميز مُصمم من جلد العجل، مع مقدمة دائرية ونعل كبير أضاف ارتفاعاً إضافياً للحذاء، مع تصميم الحذاء بمشبك أمامي من المطاط مُزين بشعار الماركة VLTN.

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حذاء رجالي لامع من Fendi

حذاء أسود من فندي Fendi



إذا كنت تبحث عن تصميم أكثر عصرية وفخامة للأحذية الرجالية اللامعة، يمكنك الاستعانة بهذا التصميم الجذاب لحذاء أسود لامع، مُصمم من مقدمة مُدببة مع نعل مطاطي يجمع بين باللونين الأسود والأصفر، وكعب قصير عريض، مع أشرطة مطاطية عليها شعار الماركة فندي Fendi متقاطعة على الكاحل، إضافة إلى مقبض مانع للانزلاق في النعل.

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