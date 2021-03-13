كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - لا شك في أننا جميعاً نُبهَر بأشكال وألوان الأحجار الكريمة؛ فإلى جانب قيمتها ومعناها الخاص تجذب الأنظار إليها بشكل كبير، واليوم في يوم الجوهرة العالمي، نطلعكم على الأحجار الكريمة المناسبة لكل شخصية بعد التعرف إلى معانيها ورموزها.

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الأحجار الكريمة التي تعبر عن كل شخصية



في يوم الجوهرة.. ما هي الأحجار الكريمة التي تناسب كل شخصية؟

التوباز الذهبي للشخصية المتفائلة

حجر التوباز الذهبي



يرتبط حجز التوباز الذهبي بالأرض والطبيعة والخصوبة والخير، ويرمز إلى الراحة والنقاء والاستقرار والقوة؛ لذا فإن الشخصيات المرتبطة به هي شخصيات طيبة ولطيفة في التعامل مع الآخرين وعاطفية، كما أن لديها إرادة قوية، وتنجح في كل ما تخطِّط له؛ لأنها تؤمن به، وتُعرف بصدق نواياها؛ لذلك فإن المرأة التي تختار هذا الحجر هي امرأة صلبة ومتفائلة.

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الزمرد للشخصية القوية

حجر الزمرد



يعتقد الكثير أن حجر الزمرد يحمي الحب والمشاعر الصادقة ويحفظها عبر الصعاب؛ فهو رمز للأمل والتفاؤل والفرح والثقة بالمستقبل والقوة، لذا فإن الشخصيات المرتبطة بهذا الحجر لا تعرف اليأس، وتحاول إيجاد الجانب المشرق من كل الصعوبات التي تواجهها، وهي حريصة على إنجاز المهام على أكمل وجه، كما أن المرأة التي تحبّ اقتناء هذا الحجر هي صاحبة شخصية قوية وتتمتع بثقة عالية بالنفس.

الياقوت الأحمر للشخصية الواثقة

الياقوت الاحمر



هناك علاقة قوية بين حجر الياقوت الأحمر والشجاعة والقوة؛ لذا فهو يدل على الرخاء والكرم، ونجد أن الشخصيات المرتبطة بهذا الحجر هي شخصيات قوية وحكيمة ومفعمة بالثقة، كما أنها شخصيات رومانسية إلى حد كبير، ومشاعرها جياشة قد تصل إلى حد التملك.

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حجر الزفير الأزرق للشخصية المرحة

حجر الزفير الأزرق للشخصية المرحة



يتناسب حجر الزفير الأزرق مع الشخصية الإيجابية والمرحة والمتفائلة؛ لذا فإن الشخصيات المرتبطة بهذا الحجر اجتماعية دائماً، وتهدف إلى خلق روابط وعلاقات، وتمتلك طاقة مميزة تحب الحياة، وتنظر للأمور بشكل أكثر حكمة.

الفيروز للشخصية المميزة

حجر الفيروز للشخصية المميزة



يرمز حجر الفيروز بلونه الصافي إلى القوّة والسيطرة، ويشعر من يرتديه بالنشاط والحيوية؛ لذا تقتنيه السيدات ليجلب لهن الحظّ السعيد، ويحميهن من التعرض للمخاطر، وهذا ما جعل منه حجرَ السلام الداخلي، ويتَّسم محبوه بالشجاعة والصراحة والعطاء والإبداع والابتكار، إلى جانب الاستقلال والعيش بحُرِّية.

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