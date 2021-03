كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - يتميز البلاشر المشمشي بلونه الجذاب والذي يمكنك تطبيقه؛ لتحصلي على إطلالة صيفية منعشة، حيث يعمل البلاشر المشمشي على منح وجنتيك توهجاً طبيعياً وحيوياً، ويناسب البلاشر المشمشي مختلف ألوان البشرة ويضفي عليها بريقاً جذاباً، فلا تتخلي عن خطوة البلاشر الأساسية عند تطبيق المكياج، حيث يضفي البلاشر لمسة أنثوية على كامل مكياجك كما يعمل على إضاءة الوجه، فلا يكتمل المكياج مهما كان خفيفاً أو ثقيلاً إلا مع إضافة لمسات البلاشر المتوهجة، والتي تمنح البشرة مظهراً صحياً ومشرقاً، إليك أفضل أنواع البلاشر المشمشي لتقومي بتطبيقه في مكياجك، ولتتمتعي بإطلالة استثنائية تخطف الأنظار.

تابعي المزيد:أفضل أنواع البلاشر لعروس أكثر أناقة

أفضل أنواع البلاشر المشمشي

يضفي البلاشر لمسة أنثوية على كامل مكياجك

- البلاشر من ديور

Dior Rouge Blush in 136 Delicate Matte

- البلاشر من شانيل

Chanel Joues Contraste in 76 Frivole

- البلاشر من بنفت

Benefit Georgia Golden Peach Blush

- البلاشر من جيفنشي

Givenchy Prisme Blush in N5 Spirit

- البلاشر من إيف سان لوران

Yves Saint Laurent Couture Blush in 3 Orange Perfecto

استخدمي الفرشاة المخصصة للبلاشر

واحرصي على تطبيق البلاشر المشمشي بالفرشاة المخصصة لتحصلي على إطلالة مثالية، وتعتبر صيحة البلاشر المشمشي من صيحات المكياج الرائجة، والتي تعتمدها السيدات دوماً في كل صيف، كما يمكنك اختيار ما يحلو لك من تدرجات البلاشر المشمشي الجذاب لتقومي بتطبيقه لتحصلي على إطلالة صيفية مفعمة بالحيوية.

تابعي المزيد: ما هي أغرب صيحات المكياج الأكثر رواجاً حالياً؟