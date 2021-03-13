كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - أصبحت الزيوت الطبيعية إضافة مفيدة للغاية لممارسات التجميل الخاصة بالكثير من السيدات، لمعالجة البثور وتقليل ندبات حب الشباب، أو إضافة بعض الرطوبة الطبيعية المطلوبة للوجه الذي يخضع لتقنيات قاسية بسبب اعتماد مواد المكياج المختلفة.



إذا كنت تبحثين عن بشرة أفضل دون إنفاق الكثير على منتج للعناية بالبشرة، فإن زيت جوز الهند هو أفضل رهان لك، إذ يمكن أن يكون منقذاً لبشرتك للروتين الليلي قبل النوم، مما يمنحك بشرة خالية من العيوب ومتوهجة في الصباح.



يُعرف الزيت بالعديد من الفوائد الصحية، فهو غني بالأحماض الدهنية، والتي يمكن أن تفعل المعجزات لبشرتك، وإليك كيف يمكن لهذا الزيت أن يفيد بشرتك:

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فوائد الزيوت

زيت جوز الهند للبشرة المختلطة

أولاً: قتل البكتيريا

الدهون المشبعة في زيت جوز الهند يمكن أن تحارب البكتيريا الضارة والفطريات، سواء كان لديك أي شكل من أشكال حب الشباب أو عدوى الجلد أو التهاب الجريبات، فإن هذا الزيت يمكن أن يساعد في منع كل هذه المشكلات.

ثانياً: تقليل الالتهابات

يمكن أن يساعد زيت جوز الهند أيضاً في علاج اضطرابات الجلد الخطيرة مثل التهاب الجلد والأكزيما، فهو معروف بخصائصه الالتهابية، ويمكنه تقليل الالتهاب وتهدئة الجلد أيضاً.

ثالثاً: ترطيب البشرة

يحافظ زيت جوز الهند على ترطيب بشرتك ويحسن نسيج البشرة بشكل عام، ويمنحها النضارة والحيوية في مختلف الأوقات والمناسبات.

رابعاً: التئام الجروح

تساعد هذه الجرعة السحرية أيضاً من زيت جوز الهند في التئام الجروح الطفيفة، لذلك إذا كان لديك جروح أو خدوش صغيرة، يمكن لهذا الزيت أن يجعل بشرتك ناعمة في غضون أيام قليلة.

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طريقة تطبيق زيت جوز الهند على الوجه

أفضل زيت للبشرة المختلطة قبل النوم



لتطبيق هذا الزيت طوال الليل على الجلد، يمكنك ببساطة وضعه على يديك أولاً ثم تطبيقه على وجهك.

يجب وضع طبقة رقيقة وتجنب منطقة العين لمنع التهيج، إذ يُعرف هذا الزيت بامتلاكه العديد من الفوائد ولكنه ليس مثالياً لكل أنواع البشرة، فإذا كانت بشرتك حساسة أو دهنية، فعليك توخي الحذر الشديد، ويمكنك إجراء اختبار رقعة لفهم كيفية تفاعل بشرتك مع هذا الزيت.



ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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