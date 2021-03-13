كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - تعد الفيتامينات ضرورية للحفاظ على المستويات المثلى لصحة الجلد ومظهره ووظيفته، ويمكن أن يكون تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، ومكملات الفيتامينات، واستخدام المنتجات الموضعية التي تحتوي على الفيتامينات مفيدة، بالإضافة إلى مساعدة البشرة على الظهور في أفضل حالاتها، إذ يمكن استخدام الفيتامينات لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية، مثل حب الشباب والصدفية وآثار الشيخوخة.

ويعتبر فيتامين أ من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الجلد والعين والصحة الإنجابية ووظيفة المناعة، كما أن الزيت المستخرج منه له عدة فوائد للوجه ومنها، وفيه السطور التالية تقدم لك "الخليج 365.نت" فوائد فيتامين A للوجه.

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يحمي الوجه من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

زيت فيتامين A للوجه



يأتي معظم ما تتناوله من فيتامين (A) من تناول الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين وبروفيتامين A الكاروتينات، وهما من مضادات الأكسدة القوية، وتعد من العوامل الداعمة للبشرة.

ويساهم زيت فيتامين A في عدم ظهور الخطوط الدقيقة والجلد المترهل، ويقلل أيضاً من حساسية الجلد للشمس، مما يوفر بعض الحماية الطبيعية ضد الاحمرار والتصبغ الناتج عن الشمس.

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يشجع على إنتاج خلايا الجلد الصحية

إنتاج خلايا الجلد



يحفز فيتامين A الخلايا الليفية وهي المسؤولة عن تطوير الأنسجة التي تحافظ على الجلد متماسكاً وصحياً في الطبقات العميقة من الجلد؛ نظراً لأن فيتامين A والكاروتينات يلعبان دوراً كبيراً في نمو الخلايا والأنسجة، فإن عدم الحصول على ما يكفي يمكن أن يؤدي إلى ضعف الجلد، مما يتسبب في مشاكل تتراوح من الجفاف إلى الجروح التي تلتئم بشكل أبطأ.

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يحمي من العدوى

يحمي من العدوى



تعد البشرة جزءاً مهماً من جهاز المناعة لديك؛ ويمكن اعتباره بمثابة حارس للجسم أو خط الدفاع الأول ضد البكتيريا والملوثات والعدوى، وذلك من خلال تعزيز إنتاج الخلايا، كما أن فيتامين A يساعد في حماية البشرة من المهيجات الضارة التي تحاول مهاجمة السطح.



يوحد لون البشرة

فوائد زيت فيتامين A للوجه



يمكن أن يساعد زيت فيتامين (A) في تفتيح البقع البنية الناتجة عن أشعة الشمس وتعزيز إشراق البشرة بطريقتين؛ إما عن طريق زيادة معدل دوران خلايا الجلد وتطبيعه، مما يساعدك على التخلص من الخلايا السطحية المصطبغة والمتضررة والخشنة، وإفساح المجال للخلايا الصحية والسماح للضوء بالدخول بشكل متساوٍ، مما يساعد أيضاً في الحصول على بشرة متوهجة.

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يزيل حب الشباب

يزيل حب الشباب



تتشكل البثور عندما تنسد المسام بخلايا الجلد الميتة والبكتيريا والزيت، مما يوفر أرضاً خصبة لتكاثر Propionibacterium acnes، وهي بكتيريا شائعة مسؤولة عن الشوائب، وعندما يحفز زيت فيتامين أ دوران الخلايا، تحدث نفس العملية داخل المسام نفسها، مما يساعد على إبطاء إنتاج الزيت والحفاظ على نظافة المسام.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.



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