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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - مع قدوم فصل الربيع، دلّلي شعرك بأجمل قصات شعر كاريه، المستوحاة من صيحات الموضة لربيع 2021، والتي تشمل العديد من الخيارات للمرأة العصرية الباحثة عن عالم يُثير الخيال، ويشجّع التعبير الجريء عن شخصيتها، سواء الكلاسيكية كانت أو الجريئة.
كوني السبّاقة، واكتشفي مع "الخليج 365.نت" أجمل قصّات شعر كاريه قصير لربيع 2021، لتزيّني بها شعرك وتُكملي إطلالتك بطريقة عصرية وجذّابة.
أجمل قصات شعر كاريه لربيع 2021
إليك، أجمل موديلات قصات شعر كاريه لربيع وصيف 2021، لتختاري منها القصّة التي تُعبّر عن شخصيتك:
قصَّات شعر كاريه البوب
قصّة البوب الكاريه من أبرز قصات الشعر موضة ربيع 2021، سواء القصيرة منها أو الطويلة بطول متماثل على الجانبين، أو بخصلات متفاوتة في الطول بين الجانبين، أمّا لجهة طرق تصفيفها فيمكن التنويع بين تمليس خصلات الشعر أو تمويجها بأسلوب عفوي.
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قصَّات شعر كاريه اللوب
تُعتبر هذه القصَّة من أكثر صيحات قصَّات الشعر انتشارًا، وتمنحك رقة وأنوثة وتُبرز جمالك، ويُمكنك أن تعتمدي معها الفرق الجانبي، وبما أنَّ إطلالتك ستكون بسيطة، يمكنك اللجوء إلى مكياج طبيعي بأسلوب متوازن لتتألقي بستايل عصري جدًا.
قصَّات شعر كاريه مُدرّج
تُعتبر من القصَّات المفضلة لمدونات الموضة، وتتناسب مع كل الأوقات سواء الإطلالة النهارية العملية، أو الرسمية المسائية، وهذا اللوك الرائع ينبغي استكماله باعتماد المكياج المشرق والخدود المضيئة والشفاه الزهرية، لتتمتعّي بإطلالة مُتنوّعة ومُلفتة.
قصات شعر كاريه قصير مستقيم
وفقًا لخبراء مصففي الشعر فإنَّ قصات شعر كاريه تبقى دائمًا على عرش الموضة وقد برزت في عروض ربيع 2021 بشكل لافت. يُمكن اعتماد أسلوب الشعر المُبلل مع هذه القصّة من خلال استعمال الجل أو الزيت الخاصّ بتصفيف الشعر.
قصَّات شعر كاريه مموّج
تضيف هذه القصَّة جاذبية وأنوثة على وجهك، وتُعدّ من أكثر الصيحات المميزة التي برزت في صيحات موضة قصات الشعر، لذا لا تتردي بتطبيقها إن كنت ترغبين في تجديد إطلالتك، لتتألقي جمالاً وجاذبية.
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قصَّات شعر كاريه مُشفرّة
تُبرز هذه القصة جاذبيتك، وتمنح وجهك شكلًا أكثر نعومة، ولتعززي جمالها، نسّقي معها تسريحة الويفي مع الفرق الجانبي، لإطلالة متألّقة تزيدك جمالاً وجاذبية.
نصائح لشعر صحي
تدليك الشعر:
يُعد تدليك شعرك مرة واحدة في الأسبوع أمرًا ضروريًا لتزويده بالعناصر الغذائية والترطيب باستخدام الزيوت الأساسية الطبيعية.
قص الشعر:
قص شعرك، يعدُ أفضل الطرق للعناية بالشعر؛ إذ يجعله يبدو أكثر صحة ونعومة، وخاليًا من الأطراف المتقصفة، ويوصى بقص الشعر مرة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.
تجنب ربط الشعر كثيرًا:
يمكن أن يؤدي ربط الشعر إلى تقصفه وقد يؤدي إلى تساقطه في نهاية المطاف، ويحدث هذا لأنَّ الجذور يتم سحبها باستمرار مما يؤدي في النهاية إلى تكسرها.
غسل الشعر بالماء البارد أو الفاتر:
يميل الماء الساخن إلى نزع الزيوت العطرية والرطوبة من فروة الرأس، لذا، استخدمي الماء البارد أو الفاتر لشطف شعرك.
تجنب استخدام مجففات الشعر الكهربائية:
يمكن أن تتسبب المجففات التي تولد الحرارة في تلف الشعر، مما يؤدي إلى تكسره وجفافه.
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