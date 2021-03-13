كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - مع قدوم فصل الربيع، دلّلي شعرك بأجمل قصات شعر كاريه، المستوحاة من صيحات الموضة لربيع 2021، والتي تشمل العديد من الخيارات للمرأة العصرية الباحثة عن عالم يُثير الخيال، ويشجّع التعبير الجريء عن شخصيتها، سواء الكلاسيكية كانت أو الجريئة.

كوني السبّاقة، واكتشفي مع "الخليج 365.نت" أجمل قصّات شعر كاريه قصير لربيع 2021، لتزيّني بها شعرك وتُكملي إطلالتك بطريقة عصرية وجذّابة.



أجمل قصات شعر كاريه لربيع 2021

أجمل موديلات قصات شعر كاريه لربيع 2021

إليك، أجمل موديلات قصات شعر كاريه لربيع وصيف 2021، لتختاري منها القصّة التي تُعبّر عن شخصيتك:



قصَّات شعر كاريه البوب

قصَّات شعر كاريه البوب لإطلالة عصرية جذّابة

قصّة البوب الكاريه من أبرز قصات الشعر موضة ربيع 2021، سواء القصيرة منها أو الطويلة بطول متماثل على الجانبين، أو بخصلات متفاوتة في الطول بين الجانبين، أمّا لجهة طرق تصفيفها فيمكن التنويع بين تمليس خصلات الشعر أو تمويجها بأسلوب عفوي.

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قصَّات شعر كاريه اللوب

قصَّات شعر كاريه اللوب لإطلالة أنوثية لافتة في الربيع

تُعتبر هذه القصَّة من أكثر صيحات قصَّات الشعر انتشارًا، وتمنحك رقة وأنوثة وتُبرز جمالك، ويُمكنك أن تعتمدي معها الفرق الجانبي، وبما أنَّ إطلالتك ستكون بسيطة، يمكنك اللجوء إلى مكياج طبيعي بأسلوب متوازن لتتألقي بستايل عصري جدًا.



قصَّات شعر كاريه مُدرّج

تحتلّ قصات الشعر كاريه مُدرّج الصدارة في اتجاهات موضة الشعر لربيع 2021



تُعتبر من القصَّات المفضلة لمدونات الموضة، وتتناسب مع كل الأوقات سواء الإطلالة النهارية العملية، أو الرسمية المسائية، وهذا اللوك الرائع ينبغي استكماله باعتماد المكياج المشرق والخدود المضيئة والشفاه الزهرية، لتتمتعّي بإطلالة مُتنوّعة ومُلفتة.



قصات شعر كاريه قصير مستقيم

قصات شعر كاريه قصير مستقيم، تُعتبر من أكثر قصات الشعر رواجًا لربيع 2021

وفقًا لخبراء مصففي الشعر فإنَّ قصات شعر كاريه تبقى دائمًا على عرش الموضة وقد برزت في عروض ربيع 2021 بشكل لافت. يُمكن اعتماد أسلوب الشعر المُبلل مع هذه القصّة من خلال استعمال الجل أو الزيت الخاصّ بتصفيف الشعر.



قصَّات شعر كاريه مموّج

تألقي بقصة شعر كاريه مموّج في إطلالتك النهارية كانت أم المسائية

تضيف هذه القصَّة جاذبية وأنوثة على وجهك، وتُعدّ من أكثر الصيحات المميزة التي برزت في صيحات موضة قصات الشعر، لذا لا تتردي بتطبيقها إن كنت ترغبين في تجديد إطلالتك، لتتألقي جمالاً وجاذبية.

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قصَّات شعر كاريه مُشفرّة

قصَّات شعر كاريه مُشفرّة لإطلالة عصرية

تُبرز هذه القصة جاذبيتك، وتمنح وجهك شكلًا أكثر نعومة، ولتعززي جمالها، نسّقي معها تسريحة الويفي مع الفرق الجانبي، لإطلالة متألّقة تزيدك جمالاً وجاذبية.



نصائح لشعر صحي

طرق العناية بالشعر للحفاظ على صحته ولمعانه

تدليك الشعر:

يُعد تدليك شعرك مرة واحدة في الأسبوع أمرًا ضروريًا لتزويده بالعناصر الغذائية والترطيب باستخدام الزيوت الأساسية الطبيعية.

قص الشعر:

قص شعرك، يعدُ أفضل الطرق للعناية بالشعر؛ إذ يجعله يبدو أكثر صحة ونعومة، وخاليًا من الأطراف المتقصفة، ويوصى بقص الشعر مرة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.

تجنب ربط الشعر كثيرًا:

يمكن أن يؤدي ربط الشعر إلى تقصفه وقد يؤدي إلى تساقطه في نهاية المطاف، ويحدث هذا لأنَّ الجذور يتم سحبها باستمرار مما يؤدي في النهاية إلى تكسرها.

غسل الشعر بالماء البارد أو الفاتر:

يميل الماء الساخن إلى نزع الزيوت العطرية والرطوبة من فروة الرأس، لذا، استخدمي الماء البارد أو الفاتر لشطف شعرك.

تجنب استخدام مجففات الشعر الكهربائية:

يمكن أن تتسبب المجففات التي تولد الحرارة في تلف الشعر، مما يؤدي إلى تكسره وجفافه.

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