الامارات | نتفليكس تحذر المستخدمين.. وتختبر خاصية تمنع تشارك كلمات السر

شكرا لقرائتكم خبر عن نتفليكس تحذر المستخدمين.. وتختبر خاصية تمنع تشارك كلمات السر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه شبكة نتفليكس الأميركية العملاقة في مجال البث التدفقي، إلى تشديد سياساتها المتساهلة حيال تشارك المستخدمين كلمات السر الخاصة بحساباتهم، كما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وتلقى مستخدمون للمنصة في الأيام الماضية رسالة تحذيرية ترمي إلى التحقق من أن المستخدم يعيش في العنوان عينه المحدد لصاحب الحساب.

وللتأكد من ذلك، تقترح نتفليكس إرسال رمز عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. وإذا لم يتمكن الشخص من إثبات ذلك، تقدم له الشبكة إمكانية التسجيل مجاناً في فترة تجريبية لـ30 يوماً.

وقال ناطق باسم الشبكة في بيان أرسلته نتفليكس إلى وسائل إعلام أميركية بينها موقع «ذي ستريمابل» المتخصص الذي كان أول من كشف المعلومة، إن «هذا الاختبار يرمي إلى التثبت من أن الأشخاص الذين يستخدمون حسابات نتفليكس مخولون فعل ذلك».

وبيّن تحقيق أجرته شركة «ماجيد» الاستشارية في فبراير 2020 أن ثلث مستخدمي خدمات البث التدفقي من أمثال نتفليكس يتشاركون كلمات السر الخاصة بهم مع أشخاص لا يتشاركون معهم السكن.

وتغاضت نتفليكس طويلاً عن هذه الممارسة الشائعة رغم أنها غير قانونية بموجب قوانين الشركة التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا.

وعززت نتفليكس نهاية 2020 موقعها المهيمن في سوق خدمات الفيديو المدفوعة عبر البث التدفقي، متخطية للمرة الأولى عتبة 200 مليون مشترك في العالم.

وازداد عدد المشتركين بدرجة كبيرة بفعل تدابير الحجر المنزلي التي أجبرت مئات ملايين الأشخاص حول العالم على التزام منازلهم خلال جائحة كوفيد-19.

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