أسباب ألم الجنب أثناء الجرى.. وما الحل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعانى الكثير من الأشخاص من الألم بإحدى الجانبين أسفل البطن عند الجرى، وعادة ما يتم الشعور بهذا الألم أثناء ممارسة رياضة الجرى لمسافات طويلة.

ويكون الألم المفاجئ الحاد أو الوخز في أسفل البطن الأيمن أسفل الضلوع مباشرة، وفي التقرير نستعرض لكم الأسباب، وفقا لموقعي "healthline" و"verywellfit".

- حركة الدم إلى الحجاب الحاجز أو العضلات أثناء النشاط البدني، يمكن أن تؤدي إلى الشعور بهذا الألم.

- تهيج بطانة تجويف البطن والحوض قد يكون السبب، ويمكن أن يحدث هذا التهيج أثناء ممارسة النشاط البدني عندما يكون هناك الكثير من الحركة والاحتكاك.

- غالبًا ما يبلغ الرياضيون عن ألم في طرف الكتف بالإضافة إلى ألم الجنب، وقد يكون هذا بسبب تهيج بطانة البطن، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى ألم موضعي في مناطق مختلفة، بما في ذلك طرف الكتف.

- قد يؤدي تناول وجبة كبيرة أو المشروبات الرياضية السكرية أيضًا إلى حدوث هذا الألم.

فيما يلي عدة طرق للتعامل بشكل أفضل مع ألم الجنب أو الغزز الجانبية أو ربما تجنبها تمامًا:

- إذا كنت تجري، خذ قسطًا من الراحة أو ابطئ في المشي.

- تجنب تناول الوجبات الثقيلة قبل التمرين مباشرة، وخاصة الأطعمة الغنية بالبروتين، وأثناء التدريب، تناول السوائل وتجنب المشروبات التي تحتوي على تركيزات عالية من الأحماض أو السكر (الكربوهيدرات) أو الصوديوم.

- شد عضلات بطنك عن طريق الوصول إلى إحدى يديك فوق رأسك، وحاول الانحناء برفق في الجانب الذي تشعر فيه بالألم.

- توقف عن الحركة وحاول الضغط بأصابعك برفق على المنطقة المصابة أثناء ثني جذعك للأمام قليلاً.

- حافظ على رطوبتك أثناء ممارسة الرياضة.

- تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والألياف قبل ممارسة الرياضة.

- اطلب المساعدة الطبية الطارئة فورًا إذا كنت تعاني من ألم حاد وطعن مصحوب بحمى أو تورم في جانب بطنك.