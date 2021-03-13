8 فوائد لا تتوقعها عند تناول زيت الثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لزيت الثوم العديد من الفوائد الصحية، نظرا لأنه غني بالكثير من مضادات الأكسدة المهمة التي تساعد في تسهيل عملية الهضم، فضلا عن احتوائه على العديد المعادن الضرورية لصحة الإنسان.

وفيما يلي، نستعرض في السطور التالية أبرز الفوائد لزيت الثوم، كما ذكر موقع "stylecraze".

- تحفيز نمو الشعر

الثوم غني بالعديد من المعادن كالزنك والكالسيوم والحديد والنحاس والكروم واليود والمغنيسيوم، وهذه المعادن ضرورية لتقوية الشعر والحفاظ على صحة فروة الرأس.

- علاج فعال لأمراض الجلد والجروح

يحتوي زيت الثوم ومستخلصاته على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، ما قد تجعله بديلاً للمضادات الحيوية والمطهرات التي تساعد في التئام الجروح.

- تعزيز صحة القلب

وجد أن زيت الثوم يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك بسبب محتواه من ثاني كبريتيد ديليل، وهو مسؤول عن الحد من الإصابة بتصلب الشرايين.

- تقوية المناعة ومضادة للالتهابات

يحتوي زيت الثوم على تأثيرات مضادة للالتهابات، وبالتالي يساهم في تعزيز قدرة الجهاز المناعي على محاربة الفيروسات والعدوي.

- تحسين صحة الدماغ

نظرا لاحتوائه على العديد من مركبات الكبريت، مثل ثنائي كبريتيد ثنائي الأليل وديليل ثلاثي كبريتيد، إذ يساعد في منع الأمراض التنكسية العصبية، وتحسين صحة الدماغ، بالإضافة إلى منع الإصابة بالخرف.

- يهدئ من آلام الأسنان

يلعب الأليسين الموجود في زيت الثوم دورا مهما في تهدئة آلام وشفاء تقرحات الفم.

- تحسين الجهاز الهضمي

بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الضرورية، إذ يساعد في تسهيل عملية الهضم، وبالتالي تحسين عمل الجهاز الهضمي.

- التخلص من البعوض

يعمل زيت الثوم كطارد قوي للبعوض، عن طريق وضع القليل منه على البشرة، إذ تساعد هذه الطريقة على إبعاده.