تقام في دهب.. تعرف على متسابقات ملكة جمال الكون 2021 (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستعد مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، لاستقبال مسابقة ملكة جمال الكون، بين الفترة من 18 وحتى 31 مارس الجاري.

وتشارك في المسابقة 80 فتاة من مختلف أنحاء العالم، ومن المقرر أن تمثل مصر، آلاء عاطف، ملكة جمال مصر 2019.

٦٠ دولة تشارك بالمسابقة

وفقا لما أكدته الدكتورة آمال ماهر، رئيسة المسابقة، وعضو لجنة التحكيم، في بيان صحفي، فإن أكثر من 60 دولة من مختلف القارات حول العالم، تشارك في المسابقة بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات، في انتظار اختيار ملكة هذا العام 2021 من مختلف دول العالم.

ومن بين الدول المشاركة في المسابقة، روسيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وصربيا وكازاخستان وبولندا والسويد وبلجيكا وإستونيا وألبانيا وكوستاريكا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

إجراءات احترازية لازمة

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ياسمين الكاشف المنسق العام وعضو مجلس إدارة الفندق، الذي يستضيف المسابقة، إن العمل لا يتوقف استعدادا لهذا الحدث الدولي، مؤكدة أنه سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقاً الضوابط والإجراءات اللازمة التي أقرها مجلس الوزراء، للحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة من قبل وزارة الصحة.

وأشارت «الكاشف»، إلى أن المسابقة خير دعاية للمدينة الخلابة، من خلال نشر صور المتسابقات بدهب، ليراها الجميع حول العالم .

تفاصيل المسابقة

ومن المقرر أن تستمر المسابقة لمدة 14 يوما، حيث يقام الحفل الختامي وإعلان ملكة جمال الكون والوصيفتين بالفندق يوم 31 مارس، وسط تغطية إعلامية كبيرة.