موضة صيف 2021.. تعرفي على الألوان المناسبة لك في هذا الفصل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

موضة صيف 2021 تعتبر أكثر الأشياء التي تنشغل بها السيدات في هذه الوقت نظرًا لاقتراب فصل الصيف، وهو ما يجعل السيدات ينشغلن بالألوان الجديدة التي تصبح موضة هذا الفصل، بالإضافة إلى قطع الملابس التي تليق عليهن.

وبالنسبة للألوان التي تصبح موضة 2021، إذ رأى خبراء الموضة الفرنسية بعض الألوان التي يمكن الاعتماد عليها الفصل، بحسب مجلة «إيلي الفرنسية».

الجينز باللون البني

رأت المجلة أن الجينز باللون البني، يمكن أن يعتبر من الألوان المناسبة لموضة صيف 2021، إذ أن الجينز بالألوان ذات الدرجات البرونزية المشرقة ودرجات الشوكولاتة الداكنة الأنيقة، كما أن اللون البني يبدو في شكل رائع مع قصات الريترو الكلاسيكية، كما أن الجينز البني يتناسب مع الملابس التي تحمل درجات هذا اللون الجينز البني يتناغم مع الملابس، التي تتألق بنفس درجات العائلة اللونية مثل درجات هذا اللون الكريمي الناعمة أو درجة الجملي الكلاسيكية.

الأصفر الشمسي

كما يبدو أن اللون الأصفر الشمسي، من الألوان التي تصبح موضة صيف 2021، لأنه يمنح المرأة الإطلالة المشرقة والمبهجة، ويمكنه أيضًا أن يزين هذا اللون الفساتين والجيبات والبناطيل، كما يمكن اعتماده أيضًا في الحقائب.

ورأت المجلة الفرنسية أن من ترغب الإطلالة الهادئة يمكنها تنسيق الأصفر الشمسي مع الأسود أو البيج أو الكريمي، وتكتفي بحقيبة أو حذاء يحمل اللون الأصفر الشمسي.

الأخضر الصارخ

أما الأخضر الصارخ، هو أيضًا من الألوان التي اعتمدها خبراء فرنسيين، ليتربع على عرش الموضة النسائية، ويمكن أيضًا الاكتفاء بالإكسسوارات المزينة باللون الأخضر، أو الأحذية والحقائب لتضيف لمسة جاذبية، ويمكن التخفيف من حدة اللون الأخضر الصارخ من خلال تنسيقه مع الألوان الهادئة والمحايدة مثل البيج والأسود.