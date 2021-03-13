درة تدعم رضوى الشربيني بلوحة تجمعها بوالدتها الراحلة (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم مرور قرابة الـ10 أيام على وفاة هالة أنور والدة الإعلامية رضوى الشربيني، إلا أن الفنانة التونسية درة، مازالت تحرص على دعم صديقتها.

ونشرت الفنانة درة عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة مرسومة للإعلامية رضوى الشربيني برفقة والدتها الراحلة، معلقة عليها: «حبيبة قلبي يا رضوى.. ربنا يصبرك الله يرحمها».

وفاة والدة رضوى الشربيني

وتوفيت والدة الإعلامية رضوى الشربيني، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أيام من معاناتها مع الفيروس اللعين.

وأعلنت «ياسمين حمدي» نبأ الوفاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله والدة رضوى الشربيني».

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، آخر رسالة دعاء لوالدتها قبل رحيلها بساعات معدودة:«اللهم اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت».

وعقب مراسم الجنازة نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اللهم إنها الليلة الأولى لأمى في قبرها، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لها وارحمها، وَاعْفُ عنها وعافها، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُا، وَاغْسِلْهُا بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِا مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدنس».

وتابعت: «يارب هوّن عليها ليلتها وآنس وحشتها ووسع مدخلها، اللهم إنها ضيفتك وأنت خير مُضيف اللهم اجعل أول ليلة لها في القبر خير لياليها واجعل قبرها يارب في نور دائم لاينقطع».

ثم نشرت بعد ذلك صورة قبر والدتها، الذي أظهر اللافتة المعلقة عليه مدون عليها، الآية القرانية: «إن المتقين في جنات ونهر»، واسم والدتها الراحلة «هالة حسن أنور مختار».