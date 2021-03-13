بعد قصة حب 12 سنة.. القصة الكاملة لانفصال «كاسياس» عن زوجته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد قصة حب كبيرة بينهما، استمرت لمدة 12 عاما، وكللت بالزواج منذ 5 سنوات، أعلن حارس المرمى العالمي كاسياس، لاعب نادي ريال مدريد، انفصاله عن زوجته سارة كاربونيرو مساء أمس الجمعة الموافق 12 مارس 2021.

وعن سارة كاربينو، طليقة حارس المرمى الشهير كاسياس، فهي تعمل في مجال الصحافة الرياضي، والتقت بكاسياس منذ سنوات عديدة، وتم الإعلان عن العلاقة بينهما وخروجها للعن عام 2009، واستمر حبهما حتى تم تكليله بالزواج عام 2016، ليستمر زواجهما حتى عام 2021، وتنتهي قصة حبهم كشريكين حياة لتنتهي بالانفصال الذي أعلن عنه كلاهما أمس.

وبالرغم من أنه كان هناك إشارات توحي بإقدامهم على الانفصال، إلا أن الإعلان الرسمي منهم جاء من خلال بيان تم إصداره أمس، إذ أوضحوا أن حبهم كشريكين يأخذ منحنى جديدا «اليوم حبنا كشريكين يأخذ منحى جديدا.. سوف نستمر معا في مهامنا كآباء مخلصين».

وأكد كلاهما خلال إعلان انفصالهما أن ذلك القرار لن يؤثر على أطفالهم، إذ أنهم سيستمروا معا في آداء مهامهم كآباء مخلصين، إذ أن لديهم طفلين، الأول مارتين 7 سنوات والثاني لوكاس 4 سنوات.

وأشار كلا منهم خلال إعلان انفصالهم إلى أن ذلك القرار وذلك الاتفاق كان متبادل فيما بيهم، واستكملو حديثم عن طريقة التعامل بينهم والتي ستأخذ منحنى الاحترام والمودة والصداقة دائما، إذ أن الأولوية أصبحت في الوقت الحالي لمشاركة رفاهية الأطفال وحمايتهما حتى ينعموا بحياه مستقرة وصحية.

وأنهى حارس المرمى كاسياس وطليقته سارة كاربونيرو إعلان انفصالهما بتوجيه طلب للجمهور بضرورة احترام قرارهم واحترام الخصوصية دون البحث عن أسباب أو التحدث في الأمر معهم كثيرا.